WhatsApp lanza advertencia a usuarios que usen apps no oficiales

Con tiempo atrás y hasta la fecha, WhatsApp mantiene una guerra particular contra los clientes no oficiales, y a pesar de que hasta ahora no existía una postura oficial contra esas aplicaciones que agregan funciones especiales a WhatsApp, la realidad es que llevan ya tiempo baneando a usuarios que utilizan canales no oficiales. En la actualidad, parece que la postura oficial de la empresa será rechazar el uso de todas las aplicaciones que no sean oficiales, dando en el punto a todas esas funciones extra no reconocidas oficialmente.

Cabe mencionar que la empresa ha tenido que actualizar su sitio web de preguntas y respuestas para agregar un poco de luz sobre todo este asunto de los perfiles baneados. De manera básica, la compañía señala que si un usuario ha sufrido un baneo es simplemente por utilizar una aplicación no oficial, y que para quitar mencionada restricción tendrá la obligación de bajar la aplicación oficial:

"Si recibió un mensaje en la aplicación que indica que su cuenta está temporalmente prohibida, significa que es probable que esté utilizando una versión no compatible de WhatsApp en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp. Si este es el caso, debe descargar la aplicación oficial para continuar usando WhatsApp".

"Las aplicaciones no compatibles, como WhatsApp Plus y GB WhatsApp, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales están desarrolladas por terceros y violan nuestros Términos de servicio. WhatsApp no ​​admite estas aplicaciones de terceros porque no podemos validar sus prácticas de seguridad".

La empresa brinda además ayuda para realizar copia de seguridad de los chats de este tipo de aplicaciones, y señala dos de las que tienen mayor popularidad: WhatsApp Plus o GB WhatsApp son los ejemplos para los que la empresa pone de manifiesto que incumplen sus términos y condiciones de uso, y para los que las cuentas serán baneadas.

WhatsApp desea, como es lógico, tener el control de su producto, por lo que habrá que evitar cualquier aplicación no oficial, y eso incluye muchas de las alternativas que existe para relojes inteligentes como el Apple Watch o Samsung, ninguna es oficial y no están aprobadas, por lo que puede resultar un baneo de la cuenta y por tanto, perder todas nuestras conversaciones.