WhatsApp estrenará una nueva forma de reproducir audios

Para todos aquellos que prefieren comunicarse por medio de la herramienta de notas de voz y les resulta molesto estar apretando 'play' a cada uno, agradecerán la última actualización de la aplicación WhatsApp.

¿Cómo funcionará esta característica?

En el momento que un usuario reciba dos o más mensajes seguidos, la app asumirá que es de su preferencia escucharlos todos uno tras otro, por lo que así lo realizará. Para que uno se entere de que ha iniciado otro audio, WhatsApp emitirá un sonido para notificarle que ha saltado al siguiente y así percatarse que está en la siguiente nota de audio, hasta que se hayan reproducido todos.

La nueva actualización de la aplicación de mensajería instantánea estará muy pronto disponible para iPhone, y si pertenece a Android, también estará próximamente. También la nueva versión contará con otras dos novedades. La segunda incorporará en los chats opciones añadidas, las que aparecen cuando se selecciona sobre ellos un cierto tiempo, en un nuevo menú contextual más sencillo y que se desdobla de forma vertical en vez de horizontal, como sucedía hasta el momento.

La tercera y última novedad pero no menos importante es que se podrán responder las historias de WhatsApp con más opciones, es decir, el usuario podrá enviar un documento, una ubicación, un contacto, notas de audio, etc. Lo que representa un mensaje más de la app y no sólo una copia del formato de Instagram.

Estados de WhatsApp

Cabe destacar que la aplicación WhatsApp ha estado lanzando actualizaciones tanto importantes como polémicas. Por ejemplo, la semana pasada se dijo que estaban trabajando en un "Modo vacaciones" con el fin de silenciar las notificaciones de aquellos grupos de trabajo.