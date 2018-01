¡WhatsApp cambiará su sistema de notificaciones!

Y si... ¿tu teléfono dejara de sonar todo el tiempo?

El mundo de la tecnología nunca está quieto, siempre se está buscando la manera de innovar y cambiar o mejorar las funciones de los aparatos tecnológicos, así como de las aplicaciones que día a día usamos., como es WhatsApp, que se dice hará un cambio en sus sistema de notificaciones.

Los expertos de la web Android Police detectaron en la nueva versión de pruebas de WhatsApp un importante cambio en la manera en la que la plataforma muestra al usuario los mensajes sin leer.

Y es que Android 8.0 Oreo introdujo una función interesante para las notificaciones de aplicaciones, es decir, la función de canales .

Como no todas las notificaciones se crean iguales, incluso si provienen de la misma aplicación, esto le permitiría elegir cómo aparecen, suenan y vibran diferentes tipos de notificaciones, o no, en su teléfono.

Sin embargo, eso creó un gran problema: Google no tenía un respaldo para las aplicaciones que no se actualizaban para admitir los canales, lo que significa que no se podía asignar importancia a ninguna notificación proveniente de la aplicación .

WhatsApp cambia y sus notificaciones también

Lo que significa que si esta novedad detectada se aplica finalmente en la versión pública, el usuario tendrá la capacidad para categorizar sus mensajes y decidir de cuáles les llegan notificaciones y de cuáles no.

Según la información de Android Police, la aplicación ofrecerá diez nuevas configuraciones de notificación y cada una de ellas podrá ajustarse de manera individualizada: notificaciones de grupos, notificaciones de mensajes, notificaciones de fallas, otras notificaciones, notificaciones silenciosa.

Configuración de WhatsApp.

Las notificaciones, según cuenta Indy100, podrán activarse o desactivarse y también ser marcadas con diferentes prioridades: urgente (alerta con sonido y mensaje en pantalla), alta (sonido), media (sin sonido) y baja (ni sonido ni mensaje en la pantalla).

Podría ser aplicada próximamente para todos los usuarios.

Cada uno de estos puntos de configuración, a su vez tienen múltiples configuraciones que se pueden controlar individualmente, por lo que puede mantener una gran importancia en sus mensajes normales, pero le da una prioridad baja a los mensajes grupales, por ejemplo, y luego deshabilita los mensajes de copia de seguridad del chat.