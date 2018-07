WhatsApp ayudó a la heroína a convertirse en la segunda mayor exportación en Mozambique

Unas 40 toneladas de heroína podrían pasar por Mozambique cada año, lo que la convierte en la segunda exportación más grande del país, en una operación impulsada por el uso de aplicaciones para teléfonos móviles, escribe Joseph Hanlon, analista.

Mozambique es ahora una parada importante para los comerciantes de heroína que utilizan rutas tortuosas para que su producto llegue a Europa desde Afganistán, ya que una aplicación más estricta habría cerrado el tráfico por esta ruta.

La heroína va de Afganistán a la costa sudoccidental de Pakistán, y desde allí es llevada por dhows motorizados de madera de 20 m para acercarse a la costa del norte de Mozambique.

DHOWS trabajan en la red de distribución de la Heroína

El ancla de dhows en el mar y barcos más pequeños llevan la heroína del dhow a la playa, donde se recoge y se traslada a los almacenes. Luego se empaca en pequeños camiones y se traslada unos 3.000 km por carretera a Johannesburgo, y desde allí otros lo envían a Europa.

Ruta de la heroína a través de mozambique

Imagen por Joseph Halon BBC

Cada dhow transporta una tonelada de heroína, y llega al menos una todas las semanas, excepto durante la temporada de los monzones, que genera unas 40 llegadas al año.

La Heroína también ingresa en contenedores a los puertos Nacala y Beira del país, donde está escondido en lavadoras, entre otros productos.

En general, esto significa que al menos 40 toneladas de heroína pasan a través del país cada año, según los expertos, quienes estiman que la droga tiene un valor en el mercado 20 MDD por tonelada en este punto del comercio, por lo que es la segunda exportación más valiosa del país, después del carbón.

Las mayores exportaciones de Mozambique:

Carbón - 687 MDD (2016)

Heroína - 600-800 MDD (2016)

Electricidad - $ 378 MDD (2016)

Aluminio - $ 378 MDD (2016)

Gas y petróleo: $ 307 MDD (2016)

Desde el año 2000, el comercio de heroína ha sido llevado a cabo por empresas de importación establecidas, que ocultan las drogas en envíos legítimos y usan sus propios almacenes, personal y vehículos para facilitar su movimiento.

En los puertos, se les dice a los trabajadores que no escanee contenedores de ciertas compañías comerciales para que no se descubran las drogas. La Participación política son las principales figuras del partido en el poder (Frelimo) tienen una visión general del negocio, lo que significa que no ha habido conflicto entre las familias que comercian y los pequeños traficantes de heroína en Mozambique.

El portavoz policial Inacio Dina dijo que las autoridades estaban investigando estos hallazgos. Dijo que la policía estaba haciendo todo lo posible para detener el tráfico de drogas, pero admitió que era un gran desafío.

"Debemos entender que la ubicación geográfica del país, con una costa larga y largas fronteras terrestres, abre varios escenarios".

Por su parte, la comunidad internacional ha decidido en gran medida ignorar el tráfico de heroína porque se requerirían muchas concesiones y reformas en otras áreas, como un papel cada vez mayor para el sector privado.

Pero también surgió un segundo brazo, menos estructurado, del tráfico de drogas, tomando prestado ideas de la economía "gig", donde los trabajadores independientes se contactan a través de aplicaciones de teléfonos móviles para ver si están disponibles.

Esto se ha visto facilitado y potencializado por la mejora de la cobertura de telefonía móvil en el norte de Mozambique, el crecimiento de WhatsApp y su sistema de mensajes encriptados, y el aumento de la corrupción en Mozambique.

WhatsApp facilita la distribución de droga

Modus operandi a través de la aplicación de WhatsApp

El propietario de un bote o conductor recibirá un mensaje de WhatsApp en el que se le indicará dónde recoger y entregar un paquete de heroína, y cómo se le pagará, es una red anónima o secreta, pues nadie sabe la identidad de la persona que envió el mensaje o su ubicación.

Para aquellas personas que coordinan el oficio, ordenar el movimiento de 20 kg (44 lb) de heroína es tan fácil como pedir un taxi Uber, y totalmente en la clandestinidad o anonimato.

Incluso, hace dos décadas, oficiales de policía corruptos habrían acompañado a los conductores con envíos de heroína en el tramo del viaje de norte a sur de Mozambique para garantizar que no fueran detenidos en alguno de los numerosos puestos de control policial.

Luego, a medida que la cobertura de telefonía móvil mejoró, a los conductores se les dio un número para llamar si eran detenidos, pero el alcance de la corrupción ha cambiado y ahora los conductores reciben o llevan gran cantidad de dinero para pagar sobornos en los puestos de control.

Lo que queda de este dinero cuando llegan a Johannesburgo es su paga por el viaje. No se incauta heroína en Mozambique, pero hay confiscaciones cerca de la frontera en Sudáfrica porque las autoridades están preocupadas por el creciente uso de heroína en Ciudad del Cabo y otras grandes ciudades.

Estas incautaciones demuestran que la heroína suele estar marcada y sellada en paquetes de 1 kg en Afganistán, aparentemente para evitar que se adultere a lo largo de la larga ruta de viaje. Entre las marcas que han salido a la luz están 555, Tokapi y Demand, procedentes de África.

En este nuevo mundo de aplicaciones de mensajería cifrada, un comprador en Europa puede realizar un pedido de 100 kg de 555 con un distribuidor que puede estar en cualquier lugar.

El distribuidor reúne suficientes pedidos para completar una tonelada en un dhow, y organiza la recolección en Mozambique y la entrega a un almacén, contactando a los coordinadores locales que usan WhatsApp o una aplicación similar.

En el almacén, la tonelada se divide de nuevo en los diferentes pedidos que se envían a Johannesburgo. De hecho, el tráfico de heroína en Mozambique se parece al comercio de cualquier otro producto básico.

Fuente: Joseph Hanlon es profesor visitante de la London School of Economics y editor del Mozambique Political Process Bulletin. BBC

https://www.bbc.com/news/world-africa-44726227