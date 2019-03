Volkswagen ya cuenta con un 'buggy' 100% eléctrico

Una de las propuestas que más llamó la atención en el MWC 2019 fue sin duda la de SEAT y su auto eléctrico unipersonal. Años atrás Renault también hizo presentó su propuesta que ya lleva tiempo recorriendo las calles, pero más allá de eso, los vehículos eléctricos de reducidas dimensiones no han acabado de hallar su hueco en el mercado. Ahora Volkswagen, aprovechando la venta que brinda el Salón del Automóvil de Ginebra, ha deseado ir un paso allá con una propuesta parecida pero con distintas significativas.

Hablamos de un buggy eléctrico de dos plazas que parte de un concepto parecido al de SEAT y Volkswagen más centrado al off-road pero con las mismas posiciones: un vehículo pequeño, eléctrico, muy manejable y con la potencia suficiente como para salvar el día. Cuenta con una batería de 62kwh que alimenta un motor de 201 CV, todo en un diseño que hace una combinación de lo retro y lo futurista. Acerca del papel posee una autonomía de 250 kilómetros (155 milas) y es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 7,2 segundos, con una velocidad máxima de 160 km/h.

La propuesta es ineresante, no hay duda, pero por ahora no deja de ser, como en la mayoría de las veces con este tipo de vehículos, un modelo meramente conceptual del que no se conocen los detalles de su puesta definitiva en el mercado. Sea como sea, Volkswagen es reconocida por este tipo de movimientos, de llevar coches muy especiales al mercado y que resulten todo un éxito, por lo que el camino a seguir con este I.D. Buggy parece lo suficientemente sólido para adueñarse de un buen número de compradores.

Acerca de precios y distintas versiones no existe ningún sólo detalle, pero la base es más que importante para tener el ojo puesto en la propuesta que brinda el I.D. Buggy.

