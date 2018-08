Violencia cibernética, el enemigo de escuelas en Mérida

El principal problema en el sistema educativo está en la violencia cibernética, ya que al no haber un control de cuáles son las páginas a las que acceden nuestros hijos, pueden caer en redes de delincuencia y para ello basta un click. Es por eso que se debe crear conciencia en los padres, para que vean el tipo de educación que quieren para sus hijos, ya que en la actualidad la mayoría estudia para ser independiente, para tener su propio negocio o dar continuidad al de la familia, señala Icela Chans Atala.

La directora del Instituto Patria, recuerda que los hijos son el reflejo de los padres, por eso es importante hacer conciencia para que vean la educación que le quieren heredar a su familia.

¿Qué hacer con la generación de los millenials que al parecer no les preocupa el presente ni el futuro, cómo convencer a los Padres de que hay una buena opción en el portafolio de oferta educativa de Mérida?.

Es importante tomar en cuenta la realidad, desgraciadamente los jóvenes de hoy tienen ideas muy revolucionadas a comparación de los jóvenes de antes; para las escuelas ha sido muy difícil ver la manera de cómo conquistarlos, pero más que nada a sus padres para crearles conciencia de los riesgos tan grandes que corre un muchacho al no tomar en cuenta que hay una gran cantidad de violencia no sólo física como la vemos en otros Estados sino en lo cibernético. Es decir, que estamos a un click de ser víctimas o copartícipes de muchos hechos que distorsionan la realidad.

Muchos padres creen que la educación es responsabilidad de las escuelas porque ellos pagan las colegiaturas ¿así funciona?

Claro que no, a las universidades nos toca la motivación y la responsabilidad, es una labor compartida al 50%. Hay papás que no se comprometen al cien por ciento, y muestra de ello es el ejemplo de los alumnos que cambian de carrera porque la primera no les gustó. En cambio, hay alumnos que trabajan para pagarse la escuela, incluso aunque sus padres tengan los medios económicos.

Muchos egresados con título no encuentran trabajo por falta de experiencia ¿eso le compete a las universidades?

Sí, por supuesto. Si el instituto ofrece una educación completa debe ver la manera de que sus alumnos se incorporen al mundo laboral desde antes de terminar sus estudios y por eso hemos firmado convenios con cámaras empresariales, con consorcios como Bepensa, el Congreso del Estado y muchos despachos de contadores públicos y de abogados para fortalecer el vínculo con el sector empresarial.

¿Cómo Universidad conocen las necesidades de los empresarios?

Sí, requieren de personal que tenga todas las herramientas, de ahí que hagamos una combinación de la teoría con la práctica. Incluso, en el área de emprendedurismo de aquí han nacido algunos negocios.

¿Qué opina de las escuelas que ofrecen carreras en corto tiempo?

En ese sentido los padres deben valorarlo porque al fin hablamos de inversión en la educación de los hijos. Y basta con poner un ejemplo. Si se trata de un doctor que estudió cinco años y luego tomó diplomados y se especializó en alguna área qué garantía tendría el paciente de recibir un tratamiento adecuado. O peor aún, qué sucedería si lo tuvieran que operar y hablamos de un doctor que cursó la carrera en un año. Es un ejemplo paradójico, pero aplica en cualquier área. Pondría la contabilidad de su empresa en manos de alguien que no tiene la preparación adecuada?

_Jaime Tetzpa