Videojuegos más esperados para agosto y septiembre de este año.

Los videojuegos más esperados por los Gamers son Spiderman, The Walking Dead y Dragon Quest IXL, que saldrán durante agosto y septiembre de este año, y se conoce que muchos aficionados esperan con emoción.

Cabe mencionar que estos son los fans de la serie de zombis más popular de los últimos tiempos están de suerte, así como también la empresa estadounidense Telltale Games pondrá fin a la historia que inició con una saga de videojuegos y lo hará con una versión para Xbox One, PS4 PC, con el juego titulado The Walking Dead: The final Season, donde los fans podrán conocer el desenlace de la historia partir del 14 de agosto.

The Walking Dead: The final Season.

Los gamers podrán conducir virtualmente modelos históricos como el Ferrari 312T2 o el M23 de McLaren, pilotados por Niki Lauda y James Hunt cuando compitieron en 1976, además de automóviles más actuales.

Así también Dragon Quest IX, o conocida como Ecos de un pasado perdido, es una de las sagas más veteranas y aclamadas que ha logrado ser parte de la cultura japonesa. A partir del 4 de septiembre estará disponible para PS4 y PC, y más adelante para Nintendo Switch.

Dragon Quest IX.

Ahora el videojuego Spiderman estará disponible a partir del 7 de septiembre en exclusiva para PlayStation 4. Para su creación se necesitaron a más 100 personas que trabajaron por varios años.

Spiderman.