Veterans, la función de Google diseñada para veteranos de guerra En Estados Unidos, alrededor de 250 mil personas salen del servicio militar, reuniendo un total de más de 20.4 millones de veteranos vivos, al menos 4.1 millones sirvieron en la Era de la II Guerra del Golfo (2001 en adelante). La tasa de paro en el sector es de 4.5% y las relativas a todos los veteranos en general es de 3.7%, una problemática peculiar en el ámbito laboral. El detalle no es que las personas no estén capacitadas para el trajo, sino que existen dificultades en la certificación de aptitudes y salud que complican la contratación de los veteranos. Es por eso que Google pretende ayudar con su nueva función: Veterans.

"Esperamos utilizar nuestra tecnología para ayudar a los veteranos a comprender la gama completa de oportunidades que se les ofrecen en diferentes campos"

El concepto de Google Veterans es simple. Hace poco la compañía lanzó su servicio para encontrar empleo desde el navegador. Al escribir en el buscador 'jobs for veterans', se te solicitará tu 'código de especialidad ocupacional militar' o MOS. El código de nueve caracteres sirve dentro del Ejército para identificar los trabajos específicos. El código es distinto para las Fuerzas Aéreas (ADSC) y la Armada (NEC).

Google mostrará los resultados de las ofertas de empleo que corresponden a las funciones desarrolladas durante el servicio militar. Es decir, si algún veterano era conductor de tanques, el buscador arrojará opciones de trabajos de conducción de caminos o de transporte de mercancías. También mostrará información sobre las tendencias del sector (si es un trabajo poco o muy demandado) y el salario medio de los trabajadores. De esa manera, cualquier veterano podrá encontrar ofertas que vayan de acuerdo a sus capacidades y aplicar de forma sencilla.

Veterans también incluye una función de localización, de manera que se pueda encontrar trabajo en alguna ciudad en particular, por ejemplo 'jobs for veterans in Orlando'.

"Actualmente, no existe un lenguaje común que ayude a los reclutadores a combinar la experiencia de un veterano con la necesidad de sus habilidades y liderazgo en trabajos civiles. Como resultado, 1 de cada 3 veteranos -de los aproximadamente 250,000 miembros del servicio que abandonan el servicio militar cada año- terminan tomando trabajos muy por debajo de su nivel de habilidad."