Verifica si tus fotos fueron expuestas en el último bug de Facebook

El viernes de la semana pasada, Facebook dio a conocer que sufrió un nuevo error de seguridad y por el cual se comprometieron potencialmente fotografías personales de casi 7 millones de personas por medio de aplicaciones de terceros. Un bug del que la empresa tenía conocimiento desde el pasado mes de septiembre, pero que no han anunciado hasta la fecha.

El error ya ha sido resuelto, pero lo que sigue estando presente son esos millones de usuarios que podrían haber visto comprometidas imágenes de índole privada sin su consentimiento previo. Este fallo de seguridad, que se une a la cadena de errores recientes, es descrito por Facebook de la siguiente forma:

"Recientemente hemos detectado y solucionado un problema que puede haber afectado a algunas de las aplicaciones que has conectado a Facebook y a las cuales has concedido permiso para que accedan a tus fotos en la plataforma. Por lo general, Facebook comparte las fotos que has publicado en tu biografía con estas aplicaciones. Sin embargo, entre el 13 y el 25 de septiembre de 2018, un error hizo que los desarrolladores tuvieran acceso a otras fotos, como las que has publicado en Facebook Stories o las que has subido inicialmente, pero no has publicado".

Verifica si tus fotos fueron expuestas en el último bug de Facebook

Para verificar si has sido perjudicado

A causa de este tema, Facebook ha puesto a disposición una herramienta para que los usuarios puedan verificar de forma rápida y eficiente, si sus datos han sido comprometidos de alguna manera. En una situación de que la respuesta sea afirmativa, la plataforma te señalará los pasos que debes seguir para proteger tu cuenta.

Para esto, solamente hay que dirigirse a este sitio web habilitado por Facebook mientras se esté conectado a la cuenta en cuestión. De manera automática se verá un recuadro si la cuenta ha sido o no potencialmente afectada por una de las aplicaciones de terceros involucrados.