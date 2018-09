Utilizan 'Find my iPhone' para robar smartphones

El elevado precio de reventa de los iPhone los convierte en dispositivos atractivos para los delincuentes. Apple lo sabe y es por eso que ha logrado bajar hasta en un 50% el robo de sus smartphones gracias a su sistema de 'Find my iPhone' que los vuelve prácticamente inservibles.

Gracias a este sistema de seguridad el usuario puede localizar en un mapa todos los equipos que tienen la misma cuenta de iCloud y que pueden volver al iPhone completamente inservible, que para los delincuentes terminaría como pisapapeles o como venta de piezas.

Sin embargo, Kaspersky, la compañía de ciberseguridad, descubrió un nuevo método que usan los amantes de lo ajeno para esquivar estos sistemas de Apple. Lo interesante, es que la compañía detectó la modalidad de robo debido a que una de sus empleadas fue víctima y no por sus conocidos análisis sistemáticos.

La víctima se encontraba camino a ver el partido Rusia-España, en el pasado Mundial, cuando se dio cuenta de que no tenía su iPhone X. Rápidamente recurrió a llamarse desde el teléfono de un amigo pero alguien parecía dejarlo sonar y colgar, así que la última opción era utilizar 'Find my iPhone'.

"Me sentí feliz al saber que lo tenía y activé el Modo Perdido”, detalló.

Al activarse el modo el iPhone deja de ser utilizable y la pantalla muestra un mensaje junto con un número de recuperación.

Todo iba bien hasta que un mensaje de texto firmado por 'Apple' llegó con el texto: “para mostrar la ubicación del iPhone robado en el mapa debe acceder a su cuenta de iCloud siguiendo este enlace”.

Sin embargo, el enlace no era original de Apple, sino de los hackers. La mujer introdujo sus datos y los envió sin pensar que estaría entregando su teléfono a los delincuentes.

“El SMS de ‘phishing’ me había llevado a un sitio falso de iCloud, donde había entregado mis credenciales a los ciberdelincuentes. Armados con esta información, ellos inmediatamente deshabilitaron la función de búsqueda en mi dispositivo. A través de iCloud, también podían borrar toda la información en él (todo lo que necesitaban era el nombre de usuario y contraseña de iCloud que les acababa de dar). Después de un restablecimiento completo, tendrían un iPhone X prácticamente limpio al que se podría asignar un nuevo PIN y revenderlo por una suma ordenada”.

Después de unos momentos se dirigió nuevamente a 'Find my iPhone y el teléfono había desaparecido del mapa. ¿Falló el sistema de seguridad de Apple? En realidad no. Ella entregó todos sus datos a un hacker que liberó el iPhone robado, ya que no tenía activada la verificación de dos pasos.

“Nadie es inmune, soy experta en este tipo de fraude y me lo tragué”.