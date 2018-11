Usuarios de Android pueden encontrar redes WiFi de forma sencilla

Llueven memes, videos y monólogos cuando los usuarios se quedan sin WiFi. Actualmente la humanidad depende de esta tecnología, debido a que cualquier dispositivo o gadget electrónico ingresa a Internet vía conexión inálambrica WiFi.

Si uno se encuentra en casa no hay ningún problema. Aunque si vas por la calle o te encuentras en un lugar público, hallar redes WiFi puede convertirse en una fortuna. Puede que no exista ninguna o existan muchas y no sabes cuál escoger.

Aunque todo presenta solución. Si eres usuario de Android, puedes hacer la descarga de alguna de las siguientes aplicaciones. Debido a que te apoyarán a hallar redes WiFi, analizar su cobertura y tomar la decisión de cuál te conviene más. Además, te lo establecerá más sencillo para conectarte a ellas, si es que se puede, o gestionar tu propia red personal o compartida.

Netspot

Una versión para Android de una famosa herramienta de escritorio que nos hace fácil el análisis y la búsqueda de redes WiFi disponibles.

Esta permite administrar nuestra red WiFi de forma que si alguien desea ingresar a ella podamos darle autorización o no desde nuestro Smartphone Android y sin la necesidad de brindarle la contraseña del router o de la red WiFi.

Swift WiFi

Esta app te permite comprobar la velocidad de internet en la conexión que hayamos seleccionado, así como enviar archivos a otro aparato Android empleando la misma aplicación.

WifiMapper

Esta aplicación ofrece información acerca de la calidad de la red, si se ha aprobado, así como ver los datos y opiniones expuestas por otros usuarios.

