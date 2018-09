Un usuario de Samsung realizó un análisis del nuevo Galaxy Note 9

En el 2017 Samsung inició la popularidad con sus productos, ahora quiere permanecer así con el lanzamiento del Galaxy Note 9, y Bruno Ortiz dio el testimonio de la maravilla de celular que es este nuevo modelo.

El modelo Galaxy Note 9 se presentó hace casi un mes en Nueva York y los amigos de Samsung le dieron uno de los equipos a Bruno Ortiz para hacer la siguiente reseña que le llevó un un par de semanas.

A continuación:

¿Qué te puedo adelantar? Que aunque parezca que este Smartphone solo es una continuación del modelo del 2017, el Note 9 tiene muchas novedades más a nivel de software que le dan un brillo especial [y ligeras modificaciones en hardware] y que dan una impresión más clara de cuál es el norte que seguirá la empresa coreana.

Pero antes de seguir con esta reseña, es necesario conocer cuáles son las características del Smartphone que he sometido a evaluación:



Dimensiones: 161,9 mm x 76,4 mm x 8,8 mm.

Peso: 201 gramos.

Materiales: Aluminio en los marcos, vidrio frente y reverso.

Pantalla: 6,4", Super AMOLED, 1440 x 2960 píxeles; ratio de 18.5:9.

Sistema operativo: Android 8.1 (Oreo).

Procesador: Este modelo de prueba trajo el Exynos 9810, pero el que se venderá en la región es el Snapdragon 845.

Memoria: 128 GB de almacenamiento, expandible vía micro SD; 6GB de RAM.

Cámaras principales: Sensor dual 12 MP f/1,5-2,4, 26 mm, 1/2.55", dual pixel, estabilizador de imagen óptico; 12 MP, f/2,4, 52mm, 1/3,4", autoenfoque, estabilizador óptico de imagen y zoom óptico de 2x.Graba video a 2160p a 60 fps; 1080p a 240 fps; 720p a 960 fps; HDR, grabación dual.

Cámara secundaria: 8MP, f/1,7, 25 mm, 1/3,6", auto enfoque. Graba vídeo a 1440p a 30 fps.

Audio: Parlantes estéreo, conector jack de 3,5 mm, cancelación activa de sonido, micrófono dedicado.

Sensores biométricos: Escáner de iris, lector de huellas digitales, acelerómetro, de proximidad, brújula, barómetro, de ritmo cardíaco.

Batería: 4.000 mAh.

Otros: Conectividad DeX, carga rápida con tecnología Quick Charge 2.0; tecnología Qi para carga inalámbrica; Bixby; editor de foto y vídeo, etc.

La pantalla de este Smartphone es Súper AMOLED de 6,4”, pero su ratio de 18,5:9 le brindan una ergonomía que se agradece, pues pese a sus grandes dimensiones no se siente tan incómodo al tomar el Galaxy Note 9 con una sola mano, teniendo en cuenta que esto es indispensable para la utilización del S-Pen [al cual nos dedicaremos más adelante]. La pantalla de este smartphone es muy curvada en los bordes, es muy brillante, muestra los colores muy reales y cuenta con un ángulo de visión muy eficiente.

El Galaxy Note 9 en el frente solo muestra la pantalla [el botón de inicio está dentro de ella y no es físico]. En el borde derecho de este Smartphone solo tiene el botón de encendido y apagado; en el izquierdo tiene los controles de volumen, debajo el botón de acceso directo a Bixby [que para ser sinceros, se ha hecho más delicado, ya no sobresale tanto y la posibilidad de que se presione accidentalmente es menor]; en el borde superior tiene la bandeja para la micro SD y la SIM, así como uno de sus micrófonos; y en el borde inferior tiene el conector Jack de 3,5mm, el puerto USB tipo C, un micrófono, un parlante y el compartimiento del S-Pen.

En la parte de atrás viene uno de los ligeros cambios que trae el Galaxy Note 9. Las cámaras siguen orientadas de manera horizontal, pero en un mayor espacio. El sensor de huellas ya no está al lado de ellas, sino que está debajo, de manera que al tomar el Smartphone con la mano [cualquiera de las dos], la posición natural de los dedos acerque el índice a la zona indicada. Sin embargo, el sensor está tan integrado con el video que es muy probable que se confunda y termine poniendo el dedo sobre alguno de los lentes. Un punto ahí para mejorar.

Desempeño

Debo empezar aclarando que la unidad que recibí para prueba tiene el procesador Exynos, de 6GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. La versión del Galaxy Note 9 que se venderá en nuestro país traerá el procesador Qualcomm Snapdragon. Más allá de ese detalle, puedo decir que el desempeño mostrado por este Smartphone fue muy alto. Muy fluido, rápido, sin lags. Da la sensación de estar manejando un carro en el que no hay que molestarse ni por la velocidad ni por quedarnos sin gasolina.

El Galaxy Note 9 trae el sistema operativo Android Oreo, sumado a su capa de personalización Samsung Experience 9.5. Sobre esta última no hay mucho que decir, pero casi todo es positivo: no obliga a tener muchas aplicaciones propias del fabricante y ofrece una alternativa de navegación y lógica a la que es muy fácil adaptarse. Sin embargo, en este Smartphone cumple una labor adicional: trabaja directamente con el S-Pen [aguarda un ratito más, en breve nos concentramos en él].

La coreana insiste con Bixby, su asistente personal que cuenta con un botón dedicado en este Smartphone. El principal problema con él [más allá de que se ofrezcan nuevas integraciones con más aplicaciones y funciones] es que luego de más de un año existiendo en el ecosistema de Samsung, aún no es capaz de hablar en español. Nuestro idioma no es soportado por este interfaz.

