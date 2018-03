Los atacantes también se hacen pasar por alguno de tus conocidos para tender la trampa.

La aplicación de mensajería más usada en el mundo se llama WhatsApp y es también una plataforma que con el tiempo, algunas personas la han utilizado inadecuadamente, ya que han extorsionado a las personas y ahora un simple mensaje puede hackear tu WhatsApp.

Por medio de esta plataforma crackers y extorsionadores se aprovechan para estafar a la gente, difundir noticias falsas (fake news) y robar datos e identidades de los usuarios.

Hoy se ha comenzado a difundir la noticia de algo que ha puesto a temblar a muchas personas en la plataforma de mensajería instantánea, ya que pueden robar tu identidad.

Ahora roban tu identidad en Whats

Un simple mensaje puede hackear tu WhatsApp

Con un nuevo ataque pueden robar tu identidad de WhatsApp a través un mensaje de texto, y a pesar de que los primeros casos se están dando en España, es probable que esto termine por expandirse a otras partes del mundo, entre ellas Latinoamérica, una de las zonas geográficas donde la aplicación tiene una penetración muy alta en el mercado.

Todo ha comenzado con la denuncia a la policía de una joven en Santacara, municipio de Navarra, España,quien dijo haber recibido un mensaje a través de WhatsApp de parte de su prima, pidiéndole ayuda después de que tuviera problemas con su teléfono, y para ello necesitaba enviarle un enlace a través de un SMS que contenía información que podía ayudar a su prima para solucionar los problemas con su equipo.

En España se han presentado los casos

Cuando la víctima abrió el SMS su aplicacióndejó de funcionar, y acto seguido realizó una llamada telefónica a su prima para pedirle una explicación, pero ella le mencionó que en ningún momento le había mandado un mensaje a través de WhatsApp para pedirle ayuda, y mucho menos mandó un enlace por mensaje.

A este caso se le ha sumado el de varios españoles que también han denunciado este acto con el Grupo de Delitos Informáticos de España.

Extorsión en WhatsApp

Al parecer, este ataque se realiza para suplantar la identidad de los afectados, de esta manera obtienen tu lista de contactos en la app y tus datos de perfil, aunque no se ve comprometida información sensible del teléfono como contraseñas, información bancaria, etc.



El problema, es que al poder suplantar la identidad de un usuario es fácil cometer alguna extorsión o engaño, es decir, alguien podría pedir dinero o algún otro favor a cualquiera de nuestros familiares, amigos o compañeros de trabajo pensando que somos nosotros los que solicitamos dicho favor.



Las autoridades no descartan que puedan presentarse casos en otras partes del mundo, por lo que todos los usuarios de la plataforma de mensajes deben estar atentos de esta situación