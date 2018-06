¿Tu iPhone podrá actualizar a iOS 12?

Fiel a sus usuarios, Apple cumple puntualmente con lo anunciado y con una de sus tradiciones actuales para su producto más demandado: renovar el sistema operativo iOS que usa el iPhone y otros dispositivos móviles como el iPad y actualizarlos para los nuevos modelos y las tecnologías que han ido surgiendo y surgirán en estos 12 meses.

Modelos de iPhone y iPad compatibles con iOS 12

Ahora mismo, en pleno evento WWDC 2018, Apple ha anunciado de forma oficial iOS 12, y también sorprendió gratamente con la cantidad de dispositivos en los que se podrá instalar el nuevo iOS, ya que incluirá iPhones e iPads que con hasta 5 años de antigüedad. De hecho, tras la presentación de iOS 12.

Lo malo es que sólo aquellos que estén suscritos como desarrolladores de la plataforma de software de Apple podrán bajarla, el resto tendrán que esperar a finales de este mes de junio, momento en que la beta pública de iOS 12 saldrá para todo el mundo.

¿Cuáles sí podrán ejecutar todos los requisitos que el nuevo sistema demanda y cuáles se quedarán atrás? A continuación te los dejamos en un listado para que puedas buscar tu modelo y veas si tu dispositivo es compatible con iOS 12 o tendrás que quedarte con la versión actual del iSO Apple:

Modelos de iPhone compatibles con iOS 12

- iPhone 5s

- iPhone SE

- iPhone 6

- iPhone 6 Plus

- iPhone 6s

- iPhone 6s Plus

- iPhone 7

- iPhone 7 Plus

- iPhone 8

- iPhone 8 Plus

-iPhone X

Modelos de iPad compatibles con iOS 12

- iPad mini 2

- iPad mini 3

- iPad mini 4

- iPad 5ª Generación

- iPad Air

- iPad Air 2

- iPad Pro de 9,7 pulgadas

- iPad Pro de 10,5

- iPad Pro de 12,9 (1ª Generación)

-iPad Pro de 12,9 (2ª Generación)

Modelos de iPhone NO compatibles con iOS 12

- iPhone (1ª Generación)

- iPhone 3G (2ª Generación)

- iPhone 3GS (3ª Generación)

- iPhone 4

- iPhone 4s

- iPhone 5

-iPhone 5c

Modelos de iPad NO compatibles con iOS 12

- iPad 1

- iPad 2

- iPad 3

- iPad 4

- iPad mini