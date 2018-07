Toyota Camry Hybrid entrará a México este año

Toyota en México quiere cerrar el año 2018 con un crecimiento en sus ventas alrededor del 2%, integrando 107 mil vehículos en el mercado del país.

Una de las características que le ha dado un plus a la empresa es la venta de automóviles híbridos. La gama actual se compone de Prius y Prius C, se espera que pronto se añada el tercer modelo, Toyota Camry Hybrid. Aunque no hay fecha exacta para su lanzamiento, el director de la empresa Guillermo Díaz anunció el lanzamiento de "un sedán mediano híbrido antes de que termine el año".

México es el tercer país en donde más Toyota Prius se venden, después de Japón y Estados Unidos. Con la introducción de Prius C ha tenido buena aceptación, logrando vender 5 mil 300 unidades en lo que va del año por lo que pretenden cerrar sus ventas este 2018 entre 6 mil 500 y 7 mil unidades de Prius y de 3 mil 500 a 4 mil de Prius C.

Este ha sido el mejor semestre que ha tenido Toyota con 52 mil coches vendidos durante el primer semestre del 2018 y un pronóstico de más de 107 mil autos al cierre del año, además de que ha obtenido su mejor participación de mercado con 7.6% del total de la comercialización. Toyota se ubica en la cuarta posición del ranking de ventas de marcas de autos en México.

El Toyota Camry Hybrid tiene un sistema híbrido compuesto por un motor atmosférico de 2.5 litros de 176 hp, asistido por un propulsor eléctrico de 118 hp. En conjunto, el tren motor desarrolla 208 hp y va asociado a una transmisión automática tipo CVT. De acuerdo con cifras de la EPA, este modelo ofrece un rendimiento de combustible de 21.6 km/l en ciudad y 22.5 km/l en carretera.