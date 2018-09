Tor Browser lanza su primera versión móvil en Google Play

The Onion Router (Tor Browser), el explorador web anónimo lanzó su primera aplicación para dispositivos móviles, se trata de una versión que se encuentra en fase experimental hasta el momento, pero ya está disponible en Google Play para los teléfonos Android.

En el año 2002, Tor se presentó como una red de comunicaciones segura y anónima con la finalidad de proteger la privacidad de los usuarios. La plataforma tiene la capacidad de conectar al usuario a la red con tres capas de encriptación para que la información personal no esté comprometida. Esta conexión se transmite a tres servidores operativos en todo el mundo para garantizar el anonimato.

Los servidores son usados por Tor para dar acceso a la 'Deep Web' y a las páginas censuradas, además de omitir la publicidad. La vigilancia en internet por organizaciones gubernamentales o empresariales puede ser esquivada para que no se vean beneficiados con los datos de usuario.

Tor no tenía una aplicación móvil oficial, pero su equipo de desarrollo recomendaba utilzar 'Oxford', creada por The Guardian Project, pero ahora ya está disponible para su descarga en la tienda oficial de Google Play así como en su página web de The Tor Project.

Por el momento, es una versión experimental que puede presentar errores y necesita de la aplicación 'Orbot' para poder funcionar. Orbot ofrece servidor informático 'proxy' para conectar la versión de Tor para Android con la red general de la que Tor se vale para su funcionamiento y así ofrecer búsquedas seguras.

Los desarrolladores prevén lanzar una versión estable para inicio de 2019 y mientras tanto, se encuentran trabajando en versiones posteriores del software.