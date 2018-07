Teléfonos Samsung y Google son más rápidos que los iPhones

Si decidiste adquirir un iPhone X sin importar el costo porque creíste que así obtendrías la mayor velocidad de internet móvil, este análisis te desilusionará un poco.

Los últimos teléfonos celulares lanzados por Samsung Electronics Co. y Google de Alphabet Inc. superaron en velocidad de descarga al iPhone 8, iPhone 8 Plus y el iPhone X de mil dólares.

Ookla LLC, es una empresa que brinda servicio en línea para medir la velocidad de conexión a internet con una aplicación y a través de su sitio web Speedtest.

Los datos de internet más rápidos implica que los usuarios pueden ver películas con mayor facilidad y hacer videollamadas nítidas entre otros beneficios.

Si bien, el aspecto de los teléfonos es cada vez más parecido, los fabricantes tienen que ingeniárselas para diferenciarse de la competencia, ofreciendo características de hardware que no son visibles físicamente.

Ookla destaca en gran medida, debido a que sus datos recopilados son generados a partir de las experiencias de los usuarios, con un rango de condiciones aleatorias del mundo real que pueden afectar el rendimiento de los dispositivos, tal es el caso de la congestión de la red o la distancia de las torres celulares a los hogares.

Ookla dijo que realiza millones de pruebas al día y ha hecho 20,000 millones en total y Bloomberg accesó a esta información.

Los teléfonos Galaxy S9 de Samsung tuvieron una velocidad promedio de descarga –con todos los operadores en Estados Unidos- de 38.9 megabits por segundo (Mbps), tomando la base de unas 102 mil pruebas en los últimos tres meses.

El S9 +, registró velocidades de 38.4 Mbps, con un tamaño de muestra de alrededor de 169 mil conexiones telefónicas.

El iPhone X tuvo una velocidad promedio de descarga de 29.7 Mbps, según 603 mil pruebas. El iPhone 8 Plus y el iPhone 8 se quedaron atrás con velocidades de 29.4 Mbps y 28.6 Mbps, respectivamente.

Los datos de Ookla mostraron que el iPhone X operó más rápido en la red inalámbrica de Verizon Communications con velocidades promedio de 31.5 Mbps y más lento en Sprint con velocidades de 25.1 Mbps.

El Galaxy S9 +, que se acerca más al precio de un iPhone X, tuvo velocidades promedio de 38.2 Mbps en Verizon y 34.2 Mbps en Sprint.

El Pixel 2 XL de Google operó a una velocidad de 33.9 Mbps y el Pixel 2 más pequeño registró velocidades de 34.4 Mbps.