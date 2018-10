¿Te bloquearon de WhatsApp? Sigue estos 'trucos' para volver a enviar mensajes

WhatsApp constantemente nos sorprende con nuevas actualizaciones, pero aunque ésta ha sido la última en anunciarse dejó con el ojo cuadrado a miles de usuarios.

WhatsApp tiene para ti las mejores actualizaciones.

¿Te bloqueó el ex, la amiga, algún familiar? No importa quién sea, seguro lo hizo y no terminaste de hablar con él/ella; es por ello que WhatsApp innovó este plan de emergencia en el que podrás enviar el mensaje que tanto deseaste.

De acuerdo a lo que informa el portal de Regeneración, es muy fácil y sencillo seguir al pie de la letra estos 4 trucos; pero para eso necesitarás a un cómplice, una tercera persona que esté junto a ti y lleve a cabo este plan contigo:

1.- Haz que algún amigo añada a quien te bloqueó en su WhatsApp.

2.- Cuando actualice sus contactos y pueda verlo en el mensajero, pídele que haga un chat grupal.

3.- Una vez creado el chat grupal de manera normal –aquí no hay truco–, que te añada a ti y a la persona que te tiene bloqueado.

4.- Ya que estén los tres en el grupo, que tu cómplice –quien creó el mismo– se salga. Ahora la plática quedará entre ustedes dos y sí, esta persona leerá lo que pongas, aunque te tenga bloqueado.

No te olvides de tu complíce.