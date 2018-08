Supermercados del futuro sin cajas, ni cajeros

El supermercado del futuro no tiene cajas ni cajeros; se trata sólo de entrar, coger y salir; todo se carga en automático a tu cuenta.

Amazon Go es la primera tienda en la que puedes coger las cosas y marcharte sin pagar por caja, pues realmente la tienda te está cobrando aunque no escanees los códigos de barra de los productos; pero no es la única tienda de este tipo.

Cada vez hay más tiendas sin cajeros o tiendas autónomas, como queramos llamarlas, e incluso Microsoft está trabajando en un sistema para que los comercios sin capacidad de I+D, también puedan tener este sistema.

¿Cómo funcionan estos sistemas?

Hay varios sistemas, pero el funcionamiento general es el mismo: hay cámaras por todas partes, bien sea en los pasillos o bien sea en los carritos de la compra, que detectan automáticamente todo lo que coges de las estanterías.

Desde que entras por la tienda estás identificado gracias a que bien tienes que pasar tu código de barras por un escáner (como en las Amazon Go) o por otros sistemas de autentificación. Por lo tanto, todoel mundo que entra en la tienda está autentificado. Y no importa que dos personas se crucen en un pasillo, pues el sistema seguirá manteniendo identificada a cada una de ellas.

No tienen cajas, ni cajeros

Estos sistemas, basados en una Inteligencia Artificial capaz de interpretar lo que está sucediendo al mismo tiempo en posiblemente cientos de cámaras son, por lo tanto, un compendio de diferentes tecnologías: reconocimiento y detección de personas, seguimiento de personas, reconocimiento de objetos, clasificación de artículos y casi lo más importante, análisis de acciones.

Y es que no es lo mismo coger un objeto y meterlo en el bolsillo o en un carrito que dejarlo en otra estantería. No solamente tiene que ser capaz de reconocer el objeto independientemente desde donde lo estemos sacando, sino saber qué estamos haciendo con él.

Estos sistemas son capaces de detectar si hemos cogido incluso dos objetos, o si hemos dejado uno en el suelo

«Todos los sistemas trabajando juntos para visualizar en tiempo real qué persona tiene qué artículo y qué hace con él», explican desde Standard Cognition, una start-up dedicada al desarrollo de esta tecnología, a Economía Digital.

Por último, cuando la persona salga de la tienda (recordemos, sin pasar por ninguna caja), se realizará un cargo automático en la tarjeta que haya preestablecido en el momento del registro.