Spotify añade función para bloquear artistas

Después de muchos años de que los usuarios lo solicitaban, Spotify empieza a permitir bloquear a esos artistas que no se desea escuchar su música bajo ninguna situación. La opción está ya habilitada para un número limitado de usuarios.

La nueva herramienta, que todo parece indicar que se encuentra disponible de manera única y exclusiva, por ahora, en iOS, como señalan desde Thurrott, hace posible que el usuario bloquee a un artista en concreto y estar seguro de esta manera que su música no se reproducirá en ninguna lista de reproducción, listas de éxitos, radios o la misma biblioteca personal. En este concepto, sería como si éste dejase de existir.

Lo que hace la plataforma cuando se está escuchando una lista que contiene canciones de mencionado artista es, simplemente, evidenciar éstas y saltar de forma inmediata a la próxima pieza. De esta manera, el mismo usuario tampoco podrá reproducir las canciones del artista de forma manual, sino que estará obligado a desactivar mencionada opción para que su música vuelva a sonar. La censura no se aplica, no obstante, a las canciones que no son del arista pero sí tiene participación.

Como se mencionaba, la opción está accesible para un amplio grupo de usuarios de la aplicación de iOS en la última versión de la propia, aunque todavía no ha sido presentada de forma oficial por el servicio de música en streaming.

¿Cómo bloquear a un artista en Spotify?

La acción de bloquear a un artista en Spotify es tan simple como dirigirse al perfil del mismo y dar clic sobre los tres puntos que están en la esquina superior derecha, donde se va a desplegar una opción llamada "No escuchar a este artista". Presionar esa opción acarreará las consecuencias descritas, pudiendo dar marcha atrás en cualquier momento. Se terminó el escuchar a quien no quieres, ni siquiera por error.

