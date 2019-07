Spotify al fin agrega el soporte para la multitarea en el iPad

Luego de casi 4 años de estar en espera, Spotify ha sacado una actualización —8.5.14.816— que añade una de las características más pedidas por los usuarios del iPad, el soporte total para multitarea. A partir de este miércoles ya se puede integrar la aplicación del servicio de música en la pantalla dividida (Split View) y deslizar hasta conseguir el tamaño de ventana deseado.

También es probable observar a través de la función Slide Over, la cual hace posible la exposición de una app desde un panel deslizable al tanto que la principal queda en segundo plano. Las novedades descritas fueron halladas por la continuidad de Reddit, no obstante, un corto tiempo después un portavoz de la compañía se lo confirmó a The Verge, añadiendo que el objetivo de Spotify es mejorar la experiencia de su servicio en todas las plataformas.

De forma curiosa, la plataforma de streaming no hizo mucho escándalo con esta actualización. Y es que hablamos de una característica que muchas aplicaciones incorporaron desde hace años. No se conoce el motivo por el cual Spotify tardó tanto tiempo en agregar una función que desde 2015 es fundamenal en el dispositivo de Apple.

El soporte para la multitarea no es lo único que Spotify ha sacado en tiempo reciente. A inicios de junio hicieron una actualización en la interfaz con la finalidad de darle un mayor protagonismo a los podcasts. La sección "Tu Biblioteca" tuvo una división de dos partes, la primera con las listas de reproducción y álbumes, y la segunda con todos los podcasts que seguimos. De forma adicional, se agregó una lista de reproducción que guarda automáticamente todas las canciones que marques con un "Me gusta".

