Spotify Premium triplica el límite de canciones descargadas para escuchar offline

Sin duda, Spotify se ha convertido en un referente del streaming de música, pero esto no quiere decir que no existan ciertas limitantes en su plataforma. Gracias al incremento en el mercado ciertas características han mejorado y la capacidad de canciones que sus usuarios Premium pueden descargar para escuchar cuando no se tiene conexión es un ejemplo claro.

Si eres un cliente de Spotify Premium es probable que tengas una biblioteca de canciones que puedes escuchar aún sin conexión a internet. Hasta el momento, la plataforma ofrecía un total de 3.333 canciones por dispositivo, en un máximo de tres dispositivos. De esta manera tenemos la capacidad de 9.999 canciones para reproducir offline. El número es bastante amplio y suficiente para muchos, aunque para otros les resulta reducido, sobre todo si se toma en cuenta que el catálogo total de Spotify asciende hasta una cifra cercana a los 35 millones de grabaciones de audio.

Este fue uno de los motivos por los que Spotify anunció que esta característica de 3 mil 333 canciones por dispositivo tenía que ser ampliada a un total de 10 mil. Pero esto no es todo, sino que, el total de dispositivos diferentes en los que se puede descargar aumentó de tres a cinco.

¿El resultado? El número máximo de canciones diferentes que pueden descargarse en la biblioteca asciende a los 50 mil. Las posibilidades son infinitas para combinar géneros y artistas, claro, hasta que la capacidad de almacenamiento tu teléfono lo permita.

Con esta decisión, Spotify estará superando a Tidal, uno de sus competidores, que actualmente tiene los mismos límites que tenía Spotify hasta el momento, sin embargo la plataforma se sigue quedando atrás comparada con Apple Music. La principal competencia para Spotify cuenta con la posibilidad de realizar un total de 100 mil descargas de canciones, el doble que ofrece la actualización.