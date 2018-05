Snapchat te transforma en Chewbacca, ¡a rugir por el cambio! #Roarforchange

Aplica el filtro de Snapchat sé Chewbacca publica con #Roarforchange en tus redes sociales y se parte del cambio y contibuye a lograr la meta.

«Chewbacca es el segundo de a bordo de una nave que puede servirnos.» Obi Wan Kenobi

Chewbacca, llamado afectuosamente Chewie por sus amigos, fue un guerrero wookiee, un contrabandista y un luchador de resistencia que peleó en las Guerras Clon, la Guerra Civil Galáctica y el Conflicto Primera Orden-Resistencia. Fue criado en el planeta Kashyyyk y se convirtió en un líder militar. Durante las Guerras Clon, fue capturado por esclavistas trandoshanos y hecho prisionero en Wasskah, donde trabajó con otra cautiva, la Comandante Jedi Ahsoka Tano, para escapar.

Más tarde comandó a las fuerzas wokiees durante la Batalla de Kashyyyk junto al Gran Ejército de la República, liderado por el Maestro Jedi Yoda. Durante la batalla, una de las últimas de la guerra, los soldados clon de Yoda recibieron la Orden 66 del Canciller Supremo Sheev Palpatine y, con la ayuda de Chewbacca, Yoda escapó de Kashyyyk y la destrucción de la Orden Jedi

En el marco de la iniciativa Roar For Change, Star Wars: Force for Change y Lucasfilm donará hasta 1 millón de dólares en apoyo a los programas globales de nutrición de UNICEF.

El 3 de Mayo, Lucasfilm y Star Wars: Force for Change anunciaron la iniciativa Roar For Change (Rugir por el cambio), un desafío global en apoyo a los programas globales de nutrición de UNICEF. La misma invita al público a compartir su propia versión del icónico rugido de Chewbacca. Por cada publicación, like o share utilizando el #RoarForChange en una cuenta abierta de Facebook, Instagram o Twitter, entre el 3 y el 25 de mayo de 2018, Star Wars: Force for Change de los EE. UU. donará 1 dólar a UNICEF, hasta alcanzar 1 millón de dólares. Los fondos se utilizarán para apoyar el trabajo de UNICEF que salva la vida de niños de todo el mundo. Chewbacca es el protagonista de HAN SOLO: UNA HISTORIA DE STAR WARS, la nueva película de Lucasfilm que estrenará en cines el 24 de mayo, y cuya preventa de entradas comienza el 4 de mayo, en www.Disneylatino.com/peliculas.