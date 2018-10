Snapchat lanzará programas originales

Snapchat lanzó una nueva programación de videos originales que son producto de su propia marca, como parte de su estrategia para impulsar su crecimiento.

AFP detalló que la marca Snap Originals, incluirá una nueva comedia, un thriller de misterio y una serie documental que sigue a estrellas en ascenso en Laguna Beach, California, de los creadores de “Keeping Up with the Kardashians”.

Snap Inc, propietaria de Snapchat, estará entrando a la competencia con Facebook, Apple y YouTube, de Google, en la producción de su propio contenido, que podrán verse en distintos dispositivos.

En 2017, Snap anunció sus planes para crear programas originales en asociación con NBCUniversal. Sin embargo con el anuncio de el pasado miércoles se dio origen a una marca propia.

“Snap Originals también presentará nuevos Show Portals, que te permitirán deslizar el dedo y entrar en una escena de un show para experimentarlo por ti mismo”, dijo la empresa a través de un comunicado y añadió que “También tendrá lentes, filtros y otras formas divertidas para que compartas la experiencia del espectáculo con tus amigos”.

Snapchat, que se había colocado como una de las redes sociales más populares entre los jóvenes, hasta que Facebook e Instagram comenzaron a ofrecer las mismas herramientas provocando su estancamiento el año pasado.

Al principio, el servicio se caracterizó por sus mensajes efímeros en los dispositivos móviles, pero Snap ahora busca dar un impulso para sus usuarios mejorando el contenido de su plataforma Discover, que muestra videos cortos de sus socios de medios en deportes, entretenimiento y noticias.

Los nuevos programas incluyen “Co-Ed”, una comedia de los Duplass Brothers que se popularizó a través de HBO; “Class of Lies”, un thriller que involucra a estudiantes universitarios con un podcast de crímenes verdaderos; y “Endless Summer”, una serie documental que sigue a estrellas en ascenso, de los creadores de “Keeping Up with the Kardashians”.