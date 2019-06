Sistema operativo de Huawei más distante de Android de lo que se esperaba

El sistema operativo de Huawei, que fue registrado en el mercado chino bajo la marca "HongMeng" y en el ámbito internacional como "Ark OS", podría poseer mayores diferencias con el Android de Google de las que esperábamos. Luego de la publicación de varios detalles por el diario chino SCMP, el desarrollo de este tomaría inspiración a nivel técnico tanto en el funcionamiento de Android como de iOS.

El sistema, que hasta la fecha se esperaba más cercano a lo que vemos en la versión de Android que usa Huawei en China, parece que va a estar basado en una implementación más profunda y propia, "basada en un microkernel ligero y que puede reaccionar rápidamente a ajustes y procesos", de acuerdo a una cuenta desde SCMP. Claramente uno de los pilares fundamentales es el de conservar la compatibilidad con Android y sus aplicaciones.

Ark OS es más independiente que el Android que Huawei utiliza en China

La compatibilidad que existe con las aplicaciones de Android se materializa casi como un requisito luego de los intentos de otros gigantes por hacerse un hueco con distintos sistemas operativos. Entre ellos están tanto Microsoft con Windows Phone como Samsung con Tizen, y el reducido ecosistema de aplicaciones disponibles en las dos. Actualmente, Windows Phone se encuentra desaparecido del mercado y Tizen toma provecho en sistemas menos polivalentes como en los televisores y relojes inteligentes de la firma.

Este sistema operativo made in Huawei no habría sido trabajado a toda prisa y recientemente sino que, de acuerdo a información de SCMP, empezó a ser explorado hace nada menos que siete años, considerando los temores que planteaba la gran dependencia del software estadounidense. No estaría desarrollado con la vista puesta que solamente en el smartphone, sino que sería compatible también con las tablets, computadores, televisiones e incluso autos conectados y relojes inteligentes -los smartwatch de Huawei tienen Android Wear-, como confirmaba el propio Richard Yu -directivo de la división móvil de Huawei- recientemente en un medio local citado.

A pesar de que puede parecer mucho tiempo en desarrollo, y posiblemente bajo generosos recursos económicos y humanos, muy difícilmente este Ark OS va a poder competir en capacidades con los actuales Android o iOS en su lanzamiento. Desarrollado a puerta cerrada y ligado a un entorno de secretismo, posiblemente sean necesarios varios años de experiencia real para que este iguale la condición actual de los teléfonos con EMUI sobre Android. Cabe recordar que Huawei va a perder el acceso a los Google Play Services para siguientes dispositivos, que dan compatibilidad con la inmensa mayoría de aplicaciones disponibles en la actualidad, contemplando las propias de Google.

"El sistema operativo de Huawei llegará al mercado probablemente tan pronto como este otoño, y no más tarde que la próxima primavera", asegura Yu en una plática en WeChat que ha circulado por los medios chinos, no verificada por la multinacional. En cualquier situación, Huawei parece estar confiada de que los desarrolladores y consumidores locales van a apoyar su iniciativa distante de Google.

En la actualidad paralizado, el veto estadounidense se acerca a Huawei. Cabe mencionar que su entrada en vigor puede verse de nuevo aplazada en varios aspectos, el del Departamento de Comercio -que corta el acceso a los productos y propiedad intelectual de compañías americanas- sigue su curso. Ya está programado para el próximo 19 de agosto, ya no se tendría el acceso a las siguientes versiones del software de Google.