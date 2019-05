Se filtran nuevos detalles del juego de Avengers previo a su presentación

Square Enix ya hizo la confirmación el día de ayer que el juego de Avengers será expuesto por primera ocasión en el E3 2019. De manera desafortunada la empresa no deseó dar a conocer más información acerca de uno de los títulos más esperados por los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel. No obstante, el sitio web oficial del evento californiano publicó por error nuevos detalles previo a la presentación.

De acuerdo a la descripción del sitio, la obra Crystal Dynamics brindará una "experiencia de acción y aventura épica que combinará cinemáticas narrativas y jugabilidad en solitario o cooperativa". Sobre el videojuego de Avengers, es la primera ocasión que se habla de una modalidad donde los jugadores personas podrán gozar a lado de otras personas.

"Forma equipos de cuatro jugadores, domina habilidades extraordinarias, personaliza a tus héroes para que se adapten a tu estilo de juego y combina poderes para defender un mundo en constante amenaza". Si consideramos la historia de Avengers: Endgame, tiene sentido que Square Enix busque impulsar el trabajo en equipo para acabar con los enemigos.

Aún no está confirmado quién será el villano, pero todas las pistas indican que Thanos, ni más ni menos. Los primeros adelantos dejaban ver los colores de las Gemas del Infinito, pero antes se ha rumorado que la narrativa no respetará los mismos hechos que observamos en la pantalla grande. Por ahora no se conoce si la editora tiene planes de lanzar más entregas.

El videojuego oficial de Avengers tendrá su presentación el siguiente 11 de junio (10 de junio en México). Por suerte, Square Enix va a transmitir su conferencia en vivo desde las 03:00 de España y 20:00 de México. En la presentación se esperan otros anuncios vinculados con el remake de Final Fantasy VII y Babylon's Fall, sin eliminar alguna sorpresa.