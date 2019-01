Samsung presentaría su dispositivo plegable el 20 de febrero

Después de muchos meses de especulaciones y rumores, el 20 de febrero Samsung hará el anuncio de su nuevo buque insignia, el Galaxy S10. Es un hecho que la siguiente generación del dispositivo será la principal novedad de la ceremonia. Aunque la firma surcoreana también aprovecharía para hacer la presentación de su dispositivo plegable, el cual se expuso como prototipo en noviembre del año pasado.

Dos presentaciones el 20 de febrero

Por medio de un gran promocional (imagen superior) en la plaza de la Concordia de París, Samsung comenzó a promover el Galaxy Unpacked 2019. El anuncio está en coreano, pero al traducir se tiene la frase que muchos estaban esperando:

"El futuro se desdobla. 20 de febrero".

Faltando una confirmación oficial, todo parece indicar que el teléfono con pantalla plegable tendrá su presentación el mismo día. Algunos afortunados ya pudieron observar el dispositivo en un evento privado. En el CES 2019 de Las Vegas, clientes elegidos y socios asistieron a una reunión confidencial para el primer vistazo.

Hasta ahora se conoce que el celular se pondrá a la venta en la primera mitad del año en curso. Tendrá producción en unidades limitadas y usando componentes avanzados como la pantalla OLED flexible, por lo que su precio podría llegar a los mil 300 dólares. Es un número que deja abajo el presupuesto de la mayoría, pero Samsung está consciente que su mercado serán personas de unos 40 años, ellos que utilizan smartphone y tablet para distintas tareas.

El medio que tuvo acceso a la reunión confidencial mencionada, The Korea Herald, asegura que la pantalla no expone marcas de haber sido doblada. También añaden que el dispositivo no se dobla por completo, ya que eso provocaría una rotura. Para tener una solución a este inconveniente, Samsung "está estudiando que los laterales del dispositivo queden ligeramente levantados". Esto será algo que podremos comprobar al tener el producto en nuestras propias manos.

