Samsung Galaxy S10 tendrá preinstalado Spotify con 6 meses gratis

Galaxy S10 salió a la venta esta semana y para conmemorarlo, Spotify ha decidido ofrecer seis meses gratis de su servicio Premium a aquellos que compren alguno de los modelos de la familia, indicó en un comunicado de prensa que Spotify vendrá preinstalado en los Galaxy S10, S10+, S10e y S10 5G.

Esta oferta solo estará disponible para nuevas cuentas. Si ya tienes un perfil de Spotify no podrás acceder a la promoción, aunque eso no significa que no se pueda crear una cuenta nueva para tener música gratis y sin anuncios por medio año.

De momento solo estará disponible en Estados Unidos. Spotify anunció que su aplicación cuenta con una integración con Bixby y que pronto la oferta será ampliada a otros modelos de Samsung, como el Galaxy Fold y algunos modelos de la serie Galaxy A.

Spotify confirmó que seguirá siendo el proveedor de música de Samsung este año. Ambas empresas firmaron un convenio en agosto de 2018 y hoy se ha revelado que permanecerá vigente durante el resto de 2019.

No hay detalles respecto a si la promoción de seis meses de Spotify Premium se aplicará en otros países. Respecto a México, Samsung informó que no tiene detalles de la promoción de Spotify, aunque indicó que con la compra del Galaxy S10 se ofrecen cuatro meses de YouTube Premium.

Otras bonificaciones que se brindarán serán un skin exclusivo de Fortnite, temas de Disney y un paquete de 50 dólares para utilizarlos en el juego Asphalt de Gameloft.