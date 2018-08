Ronda Rousey en videojuego de la WWE

La famosa judoka norteamericana hará su histórico debut como personaje bonus en una franquicia de WWE. En efecto, 2K192K informa que la medallista olímpica, actriz de películas, integrante del salón de la fama de la UFC y actual superestrella de la WWE, Ronda “Rowdy” Rousey, hará su debut en el videojuego de consola de la WWE en WWE 2K19, la próxima entrega de la franquicia de la WWE insignia.

“La Mujer más mala del Planeta” -quien atrajo los reflectores del universo WWE con una sorpresiva aparición en Royal Rumble 2018, un debut espectacular en Wrestlemania 34 y una continua presencia explosiva- aparecerá en WWE 2K19 como un personaje disponible utilizando su atuendo de ring insignia, inspirado en “Rowdy” Roddy Piper.

Adicionalmente, el tráiler de la campaña global de marketing de 2K para el anuncio, el cual se lanzó durante la última transmisión de Monday Night Raw, celebra aún más el icónico arribo de Ronda a la WWE y su increíble vínculo con el finado Hall of Famer de la WWE a través de la inclusión de los elogios verbales de Piper, realizados durante su participación en el podcast de Piper’s Pit en 2015.

“Como superestrella de WWE, tener el apoyo de la familia de Piper significa todo para mí,” dice Ronda Rousey. “Es un honor ser parte de WWE 2K19 y que mi nombre sea mencionado junto con importantes superestrellas en la historia de WWE, incluyendo a Rey Mysterio, Kurt Angle, Ultimate Warrior, Sting y Goldberg.”

“Cualquiera se puede llamar ‘Rowdy’, pero se necesita un individuo especial, talentoso y dedicado para vivir a la altura del nombre de ‘Rowdy’”, dijo Cold Toombs, hijo de “Rowdy” Roddy Piper. “Mi papá lo vio en Ronda y nosotros también. Ella verdaderamente es ´Rowdy hasta la médula´, y esa mentalidad realmente aparece en el tráiler de WWE 2K19.”

Rousey, junto con el ex campeón de la WWE Rey Mysterio, estará disponible como contenido extra para aquellos que pre-ordenen el juego en tiendas participantes para el sistema PlayStation 4, la familia Xbox One, incluidos Xbox One y Windows PC. El lanzamiento mundial de WWE 2K19 está actualmente programado para el 9 de octubre de 2018, con los jugadores de Early Access recibiendo sus copias y bonificaciones del juego cuatro días antes, el 5 de octubre de 2018.