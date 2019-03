Revelan video de las muestras recogidas por la sonda Hayabusa 2

En la noche del 21 al 22 de febrero, la sonda de la Agencia Espacial Japonesa (JAXA) Hayabusa 2 (halcón 2 en japonés), conseguía posarse con éxito sobre el asteroide Ryugu. Los científicos nipones lo habían mandado hasta ahí con el objetivo de extraer muestras, cuyo futuro análisis pueda brindar información relevante sobre el origen de la vida terrestre.

Unas horas más tarde luego del aterrizaje de anunciaba que no sólo había tenido lugar correctamente, sino que también había abierto camino a la primera recogida de muestras. No obstante, la población no ha expuesto documentos gráficos a respecto hasta la fecha, cuando algunos integrantes de la misión han informado en rueda de prensa un video de los primeros momentos de la sonda en su destino.

En el video se puede apreciar que la nube de polvo generada fue especialmente intensa, por lo que los científicos de la misión están esperanzados con que parte de él quedará en los recolectores responsables de guardar las muestras que se mandarán de vuelta a casa el año que viene. Además, de igual forma puede que parte del material quedara atrapado en el borde interno del cuerno de muestra. También se puede observar que algunas partículas se adhirieron a la lente de una de las cámaras de navegación óptima.

Va a ser necesario esperar para conocer cómo de afortunada fue la recogida. Por ahora, sólo el hecho de poder observar en primera persona cómo tuvo lugar el primer trabajo de Hayabusa 2 en Ryugu es espectacular.