Reportan supuesta caída de Telcel en Mérida

Reportan supuesta caída de Telcel.

Varios usuarios de la compañía Telcel reportaron tener fallas en sus líneas telefónicas alrededor de las 6:00 horas del jueves 6 de diciembre, lo que se ha vuelto tema de platica entre las personas de Mérida quienes al salir de sus casa para tomar el transporte público comentaban los inconvenientes causados por la ausencia de red.

En Mérida lo usuarios se quejaron de poder realizar llamadas telefónicas, ni enviar mensajes de texto, utilizar los datos móviles y mucho menos enviar Whatsapp’s.

Usuarios en redes comentando.

Entre los comentarios que se pudieron escuchar fueron que muchos no pudieron reportar su retardo a sus lugares de trabajo, otros que no podían comunicarse con sus familiares, que sus whatsapp no funcionaba.

En un principio muchos meridanos pensaron que los problemas eran cuestión de sus equipos sin embargo pronto descubrieron que la situación se había generalizado.

En su cuenta de Twitter y Facebook la empresa no dio señales ni aclaro la falla que ocurrió en la mañana.

Con menos de una semana transcurrido en diciembre se han reportado en todo el país dos caídas de la red, una en la Ciudad de México y al momento en Mérida.

Algunos de los memes circulando.

Hasta el momento, Telcel no ha confirmado el fallo y pero los usuarios en Mérida han reportado que el servicio ha regresado en su totalidad.

