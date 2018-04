¿Qué sabe Facebook de tí?

Mark (Zuckenberg -obvio-), hace unos días fue citado ante el congreso de su país, muchos congresistas hicieron toda clase de preguntas y obtuvieron respuesta, después de todo el torbellino de actividad mediática y conociendo que Facebook puede compartir tu información, has verificado ¿qué sabe Facebook de tí?, a continuación describiremos una guía rápida para que descargues la información que tiene Facebook almacenada en sus registros (lo sentimos, es posible que conozca el nombre de tus gatitos y sus fotos) y le has permitido almacenar y posiblemente compartir con un tercero.

¿Compartir con un tercero?

"Facebook desea compartir información, estás de acuerdo presiona Ok". Este puede haber sido uno de los mensajes que la plataforma de Facebook te envía para que autorices el compartir tus datos con un tercero y claro con el propio Facebook. (seguro recordaste aquella publicidad que te mostraba el juguete innovador para entretenimiento para tus gatitos y presionaste el boton Ok envíame información).

Vayamos a nuestra recomendación.

Primero y antes que nada, debes de tener una cuenta de Facebook, si no tienes una no te preocupes, Facebook también tiene esos datos todavía no lo sabes pero ya perteneces a la red social la IA de Facebook te conoce pero, ese será otro tema.

Configuración general Facebook

Para descargar los datos de Facebook, y de esta manera saber qué información están utilizando de de tí. Ve a a la configuración de la cuenta, en el apartado “Ajustes Generales de la Cuenta” y buscar un enlace llamado “Descargar una copia de tu información”.

Descargar tu información Facebook

En unos minutos recibirás un enlace para descargar un archivo comprimido en formato .zip, cuyo peso dependerá de la actividad realizada en la red social desde el primer minuto del registro.

Después de descomprimirlo, te encontrarás cinco carpetas:

Fotos, Vídeos, Mensajes,Index,Html.

“Index” es un archivo html que ofrece la información de forma visual, “Vídeos” contiene todos los vídeos subidos por el usuario a la red con su correspondiente miniatura, la carpeta “Fotos” también contiene todas las imágenes subidas a la red social desde el primer día (datos de geolocalización y ajustes de la imagen incluidos) y “Mensajes” contiene todos los mensajes mandados a cada una de las personas que tienes en Facebook.

Por último, “Html” es la carpeta que tiene los datos más interesantes para las empresas. En ella hay varios archivos .html que se pueden abrir directamente en el navegador: “Ads”,“Apps”, “Contact_info”, “Events”, “Friends”, “Messages”, “Photos”, “Security”, “Timeline” y “Vídeos”.

Archivo Ads

La carpeta “Htlm” es suficiente para saber qué imagen tiene Facebook sobre ti. Para saberlo hay que entrar en el archivo “Ads”, en el cual, aparece un listado de temas con los que Facebook define al usuario para enviarle publicidad. Además, también sabe en qué anuncios has estado interesado. Para verlo, “Historial de anuncios” es el lugar adecuado, ya que ahí aparecen los anuncios sobre los que has hecho clic.

Por otra parte, “Ads” facilita la información de qué empresas tienen la información de tu perfil.

Solo hay que mirar en la sección de “Tienen tu información de contacto”.

Siguiendo en el archivo “Html”, tenemos a “Security”, lugar donde encontrarás un registro de toda la actividad de todas y cada una de las sesiones realizadas en Facebook. Además, en esos datos puedes ver la fecha, la hora, la IP, el dispositivo y el navegador de cada sesión, y el registro de todos los cambios de seguridad que has hecho.

Los contactos también son públicos y también lo son todas las conversaciones mantenidas con ellos. Los permisos de acceso a los contactos (por ejemplo, para buscar amigos en la red social) permiten a Facebook guardar todos tus contactos del móvil. Por eso, si abres el archivo “Contact_info”, verás todos los contactos subidos.

“Friends” es el sitio para ver a todos los amigos, desde cuándo empezasteis a serlo, la fecha de solicitud, la aceptación o el rechazo.

Por último, tu actividad también tiene un timeline en la carpeta homónima, que recoge todo lo que has hecho desde que te registraste hasta hoy.

¿Cómo saber si tu perfil ha sido usado por Cambridge Analytica?

Esa es otra de las grandes preguntas que Facebook ha empezado a responder, de una manera fácil. Si eres una de las víctimas del tráfico de datos, la red social te avisa de ello en las notificaciones.

Si Cambridge Analityca utilizó tu información, Facebook te indicará en la notificación que ha prohibido un sitio llamado “This Is Your Digital Life”, ya que dicho lugar compartió tus datos sin consentimiento. Además, el mensaje incluye un enlace que te muestra dónde han ido tus datos.

Si no has recibido la notificación y quieres saber si han utilizado tus datos, Facebook ha facilitado esta liga para comprobarlo.

Ahora ya conoces "lo que Facebook sabe y comparte de tí" puedes configurar la plataforma para no compartir tus datos y cancelar las suscripciones que tienes a distintos canales, en breve te diremos cómo hacerlo.