Prueba del círculo negro de Whatsapp.

Para todos aquellos que se pregunten qué es eso del círculo negro, con qué se come, es algo sexual o en qué afecta al patriarcado (Tranquilas feminazis es solo una broma). Al igual que este dichoso círculo y nuestro equipo especial de La Verdad ha realizado una prueba de cómo funciona.

Para entender un poco de qué se trata esto es una broma que congela tu Whatsapp y la única solución es cerrar la app y volverla a abrir. Los incautos reciben un mensaje que contiene un emoji de un punto negro entre estos símbolos <>, un emoji de una manita apuntando al punto y el texto no tocar aquí, pero como buen mexicano que somos nadie nos dice qué hacer y qué no podemos hacer así que lo presionamos y ay no pasó nada, pues tómala tu Whatsapp no responde, síguele de tira tinta.

Paco es un troll por eso no le invitó galletas

Aquí está una prueba realizada en nuestro laboratorio con tecnología de punta.

Después de verificar con nuestros aparatos (que no los tiene ni Obama) el funcionamiento del mensaje se descubrió que, lo que provocaba el fallo era una sobrecarga de datos ya que dentro del círculo negro hay un texto con miles de caracteres y la app al no poder leerlos todos se congela.

Texto dentro de círculo

Lo que sí es que nuestras pruebas nos demostraron que el chistecito no es peligroso así que puedes intentar trolear a todos los que quieras con él. Sólo recuerda que como a Paco nadie te dará de sus galletas.