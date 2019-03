Próximo Xbox One sin lector de discos

El próximo Xbox One no tendrá lector de discos, la consola tendría 1TB de almacenamiento; tres juegos incluidos: Minecraft, Sea of Thieves y Forza Horizon 3; además mantendría el soporte para reproducir vídeo en resolución 4K y HDR.

Las imágenes del portal Windows Central, enseña un producto idéntico (en apariencia) a la Xbox One S lanzada en 2016, por ello el nombre de Xbox One S All-Digital.

Hace un par de semanas, el mismo medio dijo que el anuncio oficial podría ser durante abril y el lanzamiento global ocurriría a principios de mayo.

La consola, conocida internamente como "Maverick", estaría disponible en la mayoría de territorios donde la marca ya tiene presencia actualmente, incluyendo a España y México.

La suscripción que permite acceder a un catálogo de más de 100 juegos digitales.

El precio aun se desconoce pero reportes indican que podría no superar los 249 dólares para atraer a jugadores de otras plataformas con un hardware "barato".

Sin embargo, claramente será uno de los servicios más aprovechados en la Xbox One S All-Digital. No olvidemos que en camino está Project xCloud, una plataforma de videojuegos en streaming y rival de Google Stadia. Microsoft prometió ofrecer más detalles de la misma en el E3 2019.

Será la primera vez que los de Redmond apostarán totalmente por un hardware enfocado al formato digital, pero la sucesora de la Xbox One seguirá integrando el lector de discos. "Lockhart" y "Anaconda", como se conoce a las consolas de próxima generación de Xbox, podrían ser presentadas este año o en 2020.