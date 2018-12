Presentan orden de retirar los patinetes eléctricos en Madrid

Se presentaron conflictos con el vínculo entre la capital de España y las compañías privadas de patinetes eléctricos y coincidió con la entrada en vigor de Madrid Central. De acuerdo a información de El Diario.es, el ayuntamiento de Madrid ha presentado un plazo de 72 horas a las compañías que se dedican a los patinetes eléctricos en el centro de la ciudad para que los quiten o lo hará el ayuntamiento y acabarán en el depósito.

¿Cuál es la razón?

El consistorio ha rechazado la autorización para operar a las tres compañías que se dedican a este tipo de vehículos. Wind, VOI y Lime no podrán trabajar de momento en la ciudad, por lo que sólo tienen tres días para retirar todos los patinetes de sus calles. De acuerdo a El Diario, la orden de no operar en el centro de Madrid está relacionado con que las compañías de patinetes no están obligando a los clientes a cumplir la normativa de circulación y la Ordenanza de Movilidad Sostenible. Por si fuera poco, la compañía Lime ni siquiera había hecho la entrega de la documentación en plazo, lo que sería una razón más de expulsión.

Comunicado del Ayuntamiento de Madrid

"La causa fundamental es la no determinación de las zonas en las que los clientes de esos servicios pueden comenzar o terminar el viaje, lo que cada una de esas empresas puede limitar a través de su app. El Ayuntamiento de Madrid ha exigido que se excluyan aquellas zonas donde, conforme a la Ordenanza de Movilidad Sostenible, no sería posible la utilización del patinete eléctrico, como calles y espacios peatonales o vías con máxima de 50 kilómetros por hora. Ninguna de las tres empresas había fijado adecuadamente en su app las zonas donde sus clientes pueden empezar y acabar los viajes".