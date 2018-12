PlayStation Classic contiene 36 juegos ocultos

Era de esperarse que apenas los usuarios tuvieran la PlayStation Classic en su poder, empezarían a hallar todos sus secretos, como aconteció con la NES mini y, aunque ahora sólo son menús ocultos, pruebas y teclados que no trabajan, la verdad es que la consola retro de Sony, por ser un emulador de código abierto, cuenta con un enorme número de posibilidades para ampliarse en un futuro.

Todo parece indicar que la consola no sólo esconde un menú especial al que sólo se puede ingresar con una serie de teclados específicos, también una lista de 36 juegos escondidos no habilitados entre los que se encuentran algunos de los clásicos más significativos de la consola de Sony que no se encontraba en el catálogo inicial. Sin embargo, los títulos están deshabilitados y por tal razón ahora resulta imposible jugar con ellos. Únicamente están ahí, no obstante la lista completa creará un sentimiento especial a los jugadores que han crecido con la consola:

Juegos que incluye

Chocobo’s Mysterious Dungeon

Colin McRae Rally

Crash Bandicoot

Crash Bandicoot 2

Toy Story 2

Driver

Ehrgeiz

Fighting Force

Gran Turismo

GTA 2

Harry Potter y la Piedra Filosofal

Kagero

Klonoa

Kula World

Legacy of Kain Soul Reaver

Medal of Honor

MediEvil

Mega Man Legends

Mr. Driller G

Paca Paca Passion

PaRappa the Rapper

Parasite Eve

RayStorm

Ridge Racer

Silent Hill

Spec Ops Stealth Patrol

Street Fighter Alpha 3

Street Fighter EX Plus Alpha

Suikoden

Tomb Raider

Tomb Raider 2

Tombi

Tony Hawk’s Pro Skater 2

Vagrant Story

Wild Arms 2

Xevious 3D/G+

Aunque los títulos se encuentran cargados por ahora no se ha hallado la manera para activarlos y poder jugarlos, sin embargo, se espera que sea cuestión de tiempo, o que Sony los habilite por medio de una actualización. Entre estos, existen juegos que se pensaban descartados por una situación de licencias, como por ejemplo Gran Turismo o Driver.

Cabe mencionar que se espera conforme vayan avanzando las semanas tras su lanzamiento el 3 de diciembre, los gamers hallen la manera de hacer funcionar sus propias ROMs, y resolver algunas de las cuestiones de rendimiento que poseen los títulos precargados en la PlayStation Classic.

