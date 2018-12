PS5: Gamers exigen 10 cosas para ver en la próxima consola de Sony

Gamers le hicieron su carta a Santa con las especificaciones que desean ver en PS5, la próxima consola que lanzará Sony, ¿cumplirán sus expectativas?

Dentro de lo mucho o poco que esperan, están:

1. Carga inalámbrica

2. Juegos multiplataforma

3. Retrocompatibilidad

Estas y muchas más son las que muchos de los amantes de videojuegos esperan en PS5, luego de tener el PS4 en sus manos.

De acuerdo a la opinión de muchos internautas; destacan que la consola PS4 es de sus favoritas; es por ello que esperan algo más de la próxima que Sony lanzará, pues las expectativas han crecido favorablemente.

El medio de información CNET reveló 10 de los puntos que los gamers esperan y bien; a continuación la lista será desglosada:

1.- Compatibilidad con juegos de consolas anteriores:

Microsoft lo ofrece en la Xbox y permite a los gamers nostálgicos poder tener acceso a todos los juegos que Sony —y distribuidoras terceras— han lanzado para la PS4, PS3, PS2 e incluso para la PS original.

2.- Gaming multiplataforma:

El santo grial de los videojuegos siempre ha sido que un jugador de Xbox pueda competir contra uno en Playstation, o viceversa. Hasta ahora pocos juegos lo permiten —Fortnite, por ejemplo— pero creo que Sony puede poner su granito de arena para hacer que esto sea una posibilidad en más juegos como Red Dead Redemption, FIFA oCall of Duty.

3.- Un rediseño para hacer una consola más "comprimida":

El PS4 es muy grande y aunque existe la versión Slim, podría hacerse una consola más pequeña que no caiga en lo portátil como la Nintendo Switch, pero que sí sea más fácil de transportar.

4.- Una versión sin entrada para juegos físicos:

No recuerdo la última vez que compré un juego físico para mi PS4; casi todos los juegos que tengo para esa consola, para Switch y para Xbox los compró y descargo en línea, así que me gustaría ver que la próxima PS5 venga sin una entrada para CD o al menos haya una versión de la consola sin esta característica.

5.- Mejor conectividad con unidades de almacenamiento externas:

Mi PS4 en casa tiene 1TB de almacenamiento y ya llegué a su máxima capacidad hasta el punto que tuve que eliminar algunos juegos y aplicaciones para ahorrar espacio.

La consola permite conectar una unidad de almacenamiento externo, pero me gustaría ver un mejor manejo en la conectividad de estas unidades para poder conectar una de 3-5TB y poder instalar ahí algunos juegos (e incluso todo el sistema operativo y apps recientes) y repartir la carga entre la unidad interna y externa.

6.- Posibilidad de configurar:

¿Una PS5 en color negro, blanco, gris, azul o hasta en un tono verde de camuflaje? ¡Claro que sí! Me encantaría que Sony vendiera diferentes configuraciones de la consola no solo en versiones de tamaño de almacenamiento interno, sino también en opciones de configurar la pintura exterior o si quiero o no la entrada para discos físicos (el punto 4).

7.- Integrar las funciones de VR en la consola:

Tengo el PlayStation VR para algunos juegos de realidad aumentada, pero las gafas necesitan de una pequeña cajita de procesamiento que va a un lado del Playstation necesaria para ejecutar el contenido y conectar las gafas. Me gustaría ver que la siguiente generación ya incluya esta cajita (o al menos sus componentes) dentro de la Playstation para evitar tener otro aparato en mi estante de consolas.

8.- 4K (u 8K) nativo:

Una consola puede, por lo regular, durar en el mercado 5 años o más (la PS4 actual ya lleva ese tiempo en el mercado). Integrar un 4K a 60fps nativo permitirá que la consola asegure muchos años de durabilidad y listo para aguantar el futuro. El 8K no es necesario, pero creo que Sony puede colocarlo para asegurarse de que los jugadores tendrán una consola que pueda durar por muchos años.

9.- Carga inalámbrica de los controles:

Odio los cables porque mi casa está llena de ellos — y entre menos tenga que maniobrar con estos y tener que enredarlos y desenredarlos, por mí, mejor.

Espero que los controles de la PS5 —DualShock 5 (o como sea que se llamen)— se puedan cargar sobre la superficie de la PS5 para que al terminar mis sesiones de juego pueda colocarlos sobre la consola e irme tranquilamente a seguir mi vida sabiendo que su batería estará cargada para cuando vuelva.

10.- Un precio de no más de US$500:

Microsoft ofrece su mejor consola —la Xbox One X— por menos de US$500 y hasta regala un juego con ese precio. Espero que Sony pueda ofrecer al menos solo la consola por US$500 o menos, y no estoy pidiendo un juego en la caja… ya que si Sony quiere regalar algo, yo encantado.