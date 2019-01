Nuevos AirPods saldrían este año con funciones centradas a la salud

Ya pasaron dos años desde la aparición de los AirPods en el mes de septiembre de 2016 y luego su puesta a la venta en diciembre del mismo año, los auriculares inalámbricos que tuvieron un gran éxito en este segmento estarían a poco tiempo de renovarse en este 2019. Una nueva versión muy esperada, debido a los precedentes, que estaría perfilada a conservar la popularidad sostenida de la que ha disfrutado el producto en este tiempo.

Así lo dio a conocer recientemente un reporte de Digitimes, citando en el propio a fuentes cercanas a la industria de los proveedores de la empresa de Cupertino. En este mismo se indica, además, a una ventana temporal concreta para la aparición de estos al mercado: en el primer semestre del año. Se presume que faltarían sólo cinco meses para observar materializado este accesorio en las estanterías físicas y virtuales de la tecnología californiana.

Más lanzamientos

Cabe mencionar que no es lo único que se espera, ya que en un tiempo reciente se habló de la cercana llegada de AirPower, la base de carga inalámbrica múltiple de Apple, que seguramente muy pronto estaremos viendo su puesta a la venta. De igual forma hay especulaciones de que Apple prepara un evento para marzo donde introducirá nuevos iPod y iPad mini, y habría la posibilidad de que la compañía aprovechara la ceremonia para dar punto de salida a los accesorios mencionados, los cuales podrían aparecer también con el estuche de carga inalámbrico para los AirPods presentado en 2017 y del que aún no se ha tenido noticia. En cualquier situación, no hay nada confirmado.

Es una realidad que existe una gran incertidumbre sobre la renovación de los AirPods pues no se cuenta con información concreta respecto a los planes que posee la firma de Cupertino con sus auriculares inalámbricos. Bloomberg señalaba el anterior año que serían dos nuevas versiones que Apple pondría a la venta, una de ellas tratándose de una renovación ligera que incluiría un nuevo chip de conectividad y la probabilidad de usar Oye Siri para invocar el asistente virtual y otra de carácter más premium en la cual se integrarían opciones como la medición de pulsaciones, resistencia al agua o cancelación de ruido, entre otras.

