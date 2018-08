Nueva tienda virtual de videojuegos Discord.

Discord abrirá una tienda virtual que activará un servicio de suscripción mensual de videojuegos sin coste adicional. Cabe mencionar que es una plataforma muy joven pero que en sus tres años de existencia ha ganado una gran popularidad en el público gamer.

Por un lado, supo ubicarse muy bien en un mercado donde ya habían otros actores como Team Speak o Curse. Por otro, su sencillez y practicidad lo han hecho el predilecto de 150 millones de usuarios en todo el mundo.

De esta manera Discord da un salto más allá de lo que ofrece actualmente aún después de que juegos populares como League of Legends y Overwatch (Blizzard) integraran su propio chat de voz, decidió que era hora de lanzar su propia tienda virtual para vender videojuegos. Así, en su plataforma veremos algunos títulos deseosos de que invitamos nuestro dinero en ellos.

Así también habrá un servicio de suscripción llamado Discord Nitro, servicio similar a Games with Gold de Microsoft. Esto quiere decir que los usuarios pagarán una cuota cada cierto tiempo y tendrán acceso a varios juegos sin necesidad de pagar un cargo adicional. La suscripción mensual costará 4,99 dólares y anual será de USD 49,99. En el servicio se encontrarán juegos como 'Saints Row: The Third’, ‘Darksiders: Warmastered Edition’, ‘Super Meat Boy’ y ‘Metro: Last Light Redux’.