Facebook se enfrenta a una nueva demanda después de que tres usuarios de la aplicación Facebook Messenger acusaran a la empresa de recopilar información de sus llamadas telefónicas y mensajes de texto, una violación más a la privacidad.

La demanda fue presentada en una corte federal del Distrito Norte en California, Estados Unidos y está buscando la reparación no especificada de los daños.

El domingo pasado, un representante de Facebook había reconocido que la empresa recopila registros de llamadas y mensajes de texto de algunos miembros, esto es únicamente en el sistema operativo Android cuando voluntariamente aceptan compartir esa información con Facebook.

De acuerdo con la red social, el domingó indicó que no recopilan el contenido de las llamadas ni de los mensajes, además de que la información se guarda de manera segura por lo que no está a la venta de terceros.

Nueva demanda contra Facebook

Cambios en los controles de seguridad

Luego de que las acciones de Facebook reportaran pérdidas por casi un 18% desde el 17 de marzo, cuando se hizo pública la noticia de que Cambridge Analytica había accedido a datos de los usuarios de manera ilegal, Facebook anunció este miércoles ciertos cambios que pretenden brindarle a los miembros mayor control de sus datos.

Un nuevo menú de "Atajos a la privacidad" será añadido y esto permitirá al usuario revisar qué información ha compartido e incluso borrarlo, así como otras herramientas para descargar sus datos y migrarlos a otro servicio. Esto será posible en unos sencillos pasos e incluso se podrá aumentar la protección de sus cuentas con la autentificación de dos factores.

"Uno puede revisar lo que ha compartido y borrarlo si quiere. Esto incluye publicaciones que has compartido o a las que has reaccionado, peticiones de amistades que has enviado y cosas que has buscado en Facebook" Erin Egan, vicepresidenta y jefa de privacidad, y Ashlie Beringer, vicepresidenta y viceconsejera general de Facebook