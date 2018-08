Nokia 5.1 Plus y 6.1 Plus llegan a la competencia de gama media con IA

Se especulaba que Nokia lanzaría un dispositivo de gama alta, pero al final en el MWC, Nokia anunció el lanzamiento de la línea de gama media Nokia 5 Plus y Nokia 6 Plus,que al igual que la competencia, integran el "notch" y proporción 19:9.

Nokia le apostó al diseño, pantalla, fotografía y sistema operativo en ambos teléfonos. La superficie es de cristal en más del 90%. Comparten doble cámara y lector de huellas en la parte trasera. El Nokia 6 Plus cuenta con cuerpo de aluminio, y el 5 Plus de policarbonato recubierto con acabado cromado.

El Nokia 6.1 Plus cuenta con un panel de 5.8" Full HD+, mientras que el 5 Plus se conforma con el mismo tamaño, pero resolución HD+. El procesador del Nokia 6.1 Plus es el Snapdragon 636, mientras que el 5.1 Plus utiliza el Mediatek Helio P60, que tiene NPU para IA. El primero contará con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento y el segundo con 3 GB + 32 GB, en ambos casos ampliables. La batería cuenta con 3060 mAh en los dos modelos.

La doble cámara del Nokia 5.1 Plus cuenta con dos sensores de 13 y 5 megapíxeles. El 6.1 Plus sube a 16 y 5 megapíxeles. Integra el modo retrato en las dos cámaras gracias a la inteligencia artificial que proporcionan ambos chips.

El software será Android One. Nokia ha hablado de las ventajas de Android Pie, por lo que se puede esperar que cuando lleguen al mercado en septiembre, con Android 8.1, no tardarán en actualizarse.

En cuanto a precios y disponibilidad, el Nokia 6.1 Plus llegará el 30 de agosto por 15.999 rupias indias, unos 200 euros. El Nokia 5.1 Plus llegará en septiembre con un precio indicativo global de 199 euros. Para saber cuándo llegarán a España y Latinoamérica habrá que esperar, siendo muy probable que el precio suba al salir de India.

