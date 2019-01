Nintendo podría decir adiós a la producción de consolas domésticas

La realidad es que si existe una palabra que de forma inmediata te haga pensar en el universo de los videojuegos es Nintendo. La empresa detrás de significativos títulos como Mario, Donkey Kong o Pokémon continúa siendo parte del mercado con sus lanzamientos recientes, generando competencia a Sony y Microsoft. Aunque cabe la posibilidad de que la compañía decida modificar parte de su camino.

En una entrevista con el periódico financiero japonés Nikkei, Shuntaro Furukawa, presidente de la empresa, habló del futuro de la misma, detallando que el desarrollo de consolas domésticas podría no ser algo que se converse para siempre.

Declaración de presidente

“Hace más de 30 años que comenzamos a desarrollar consolas. La historia de Nintendo se remonta incluso más allá de eso, y a través de todas las luchas que enfrentamos, lo único en lo que pensamos fue qué hacer a continuación. A largo plazo, tal vez nuestro enfoque como empresa podría alejarse de las consolas domésticas: la flexibilidad es tan importante como el ingenio”, mencionó Furukawa.

Nintendo podría decir adiós a la producción de consolas domésticas

Cabe mencionar que Nintendo Switch es la consola más reciente de la marca, surgida en marzo de 2017. En su primer mes a la venta, consiguió vender más de 2.74 millones de unidades en todo el mundo, siendo la consola más vendida de su generación. Mencionado éxito se atribuye, entre otros puntos, al The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

