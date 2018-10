¡Nintendo 64 regresará en miniatura!

No cabe duda que la nostalgia le está pegando a las grandes marcas, sobre todo porque es una tendencia que vende muy bien. La clásica consola Nintendo 64 estaría de regreso en una versión más pequeña que será lanzada para cumplir dos objetivos: en celebración de sus más de 20 años de creación del dispositivo original y también para competir directamente con la PlayStation Classic de Sony.

Algunos sitios especializados han filtrado información acerca de una Nintendo 64 mini, ya que la marca ha estado actualizando y registrando nuevas patentes vinculadas a la legendaria consola de los 90s, incluyendo los controles, títulos de videojuegos y el diseño del dispositivo.

Se rumora que la consola tendrá hasta cuatro entradas para controles y capacidad para expandir la memoria, esto quiere decir que en lugar de tener juegos precargados, podrían traer cartuchos.

Aunque Nintendo no se ha pronunciado al respecto ni ha dicho si la consola será la sucesora del SNES mini que aumentó las ventas de la compañía.

Nintendo estaría anunciando en los próximos días el lanzamiento de su consola para diciembre, justo el mismo mes en que Sony agendó liberar la PlayStation Classic al público.

Entre los juegos que ya saltan sobre la mesa se habla de Super Mario 64, The Legend of Zelda: Majora’s Mask y Ocarina of Time.

Esto es un posible Leak de la #Nintendo64 mini. Esto apareció hace varios días, se habló mucho en las profundidades de la ñoñéz y luego empezaron a salir a decír que era falso, por teorías randoms y demás. Pero.... https://t.co/64VQPk5g1o pic.twitter.com/3aOh8gGqKi — SaKi (@sakichanes) October 26, 2018 Han circulado por Twitter imágenes de lo que podría ser la espera #Nintendo64Mini https://t.co/gjyqn4Zcvr pic.twitter.com/N3C74mPTWH — JuegosADN (@JuegosADN) October 14, 2018