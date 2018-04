Nike desarrolla la primera tela impresa en 3D para calzado deportivo de alto rendimiento.

Nike es una de las mayores marcas de calzado deportivo, grandes atletas de todo tipo de disciplinas usan Nike y esta empresa siempre busca mejorar su calzado incorporando nuevas tecnologías y diseños que ayuden a los atletas.

Esta búsqueda los ha llevado a crear una tecnología que revoluciona la fabricación de los tenis y no estoy hablando de las agujetas automáticas que vimos en volver al futuro y que seguimos esperando. Estoy hablando de Flyprint, la primera tela impresa en 3D de alto rendimiento para calzado.

Este material es un filamento de Poliuretano Termoplástico (TPU) derretido y aplicado en capas, pero la magia se encuentra en la geometría en que aplican este material a la hora de construir el calzado. Nike usa datos del atleta para determinar la composición de las telas a usar.

El resultado será un calzado de alto rendimiento diseñado específicamente para el atleta y la disciplina en la que va a usarlo. Ahora el que Nike haga un calzado diseñado para un atleta en específico, no significa que no se pueda usar esta tecnología en calzado general, simplemente que está más enfocado en que lo usen atletas de alto rendimiento, así que puede ser que no veamos una gama de modelos hechos en masa para el atleta común o para la típica persona que usa ropa deportiva para toda ocasión. Talvez algún día encontremos tenis hecho con este material en cualquier tienda, pero por lo menos los atletas podrán sacarle provecho a esta tecnología.

Flyprint hará que los tenis sean más ligeros y les dará una ventaja a los corredores.

Actualmente la primera persona en estrenar este tipo de calzado será el corredor de larga distancia Eliud Kipchoge, el nombre de la marca que le darán a los tenis que se diseñan será Zoom Vaporfly Elite Flyprint, serán 0.38oz más ligeros que los anteriores Zoom Vaporfly Elite y los Zoom Vaporfly Elite 4% que también fueron diseñados para Eliud Kipchoge. También serán más resistentes a la absorción de líquidos e eliminaran la resistencia a la fricción que viene con las fibras convencionales.

Se podrá ver por primera vez en acción esta tecnología cuando Eliud Kipchoge use su primer par de Zoom Vaporfly Elite Flyprint en el maratón de Londres este 22 de abril, para los que les gustaría obtener un par de estos tenis Nike está vendiendo una serie limitada de estos tenis en Londres a través de la app de Nike en el fin de semana en que ocurre el maratón, así que si eres uno de esos que le gusta presumir o un fanboy de Nike ve consiguiendo tu boleto de avión a Londres si es que tanto quieres conseguir uno de estos o ponte a entrenar vuélvete un gran atleta y pide a Nike que te haga unos.