Netflix podría cancelar tu cuenta por compartirla con amigos

Netflix se ha convertido en la plataforma favorita de los usuarios para ver contenidos vía streaming en todo el mundo. Tanto así que en Estados Unidos ya no se han sumado más suscriptores porque todos tienen una cuenta.

Tal vez una de las razones que han impulsado su popularidad, aparte de no tenes publicidad, es que la contraseña se puede compartir con amigos y familiares que no tienen acceso. Sin embargo, muchos usuarios desconocen que esta práctica no está permitida y Netflix legalmente podría proceder a la suspensión de la cuenta.

De acuerdo con el estudio DIMENSION 2019 desarrollado por Kantar, alrededor del 38 por ciento de los encuestados utilizan plataformas de contenido por streaming tienen acceso a una suscripción sin pagar nada, es decir, no se trata de hackers sino que otros usuarios pagan y les comparten su contraseña de acceso.

Pero los Términos de Uso de Netflix prohiben esta clase de prácticas, específicamente en el punto 4.2 y 5:

Punto 4.2: El servicio Netflix y todos los contenidos que se vean a través del servicio son para tu uso personal y no comercializable y no se pueden compartir con individuos fuera de tu hogar . Durante tu suscripción a Netflix, te concedemos un derecho limitado, no exclusivo e intransferible, para acceder al servicio Netflix y ver contenidos de Netflix. A excepción de lo mencionado, no se te transferirá ningún derecho, título o beneficio. Aceptas no utilizar el servicio para exhibiciones públicas.

. Durante tu suscripción a Netflix, te concedemos un derecho limitado, no exclusivo e intransferible, para acceder al servicio Netflix y ver contenidos de Netflix. A excepción de lo mencionado, no se te transferirá ningún derecho, título o beneficio. Aceptas no utilizar el servicio para exhibiciones públicas. Punto 5: El suscriptor que haya creado la cuenta de Netflix y cuyo Método de pago sea cargado (el “Titular de la cuenta”) tiene acceso a la cuenta de Netflix y control sobre ella así como de los dispositivos compatibles con Netflix utilizados para acceder a nuestro servicio, y es responsable de la actividad que se realice en dicha cuenta de Netflix. Para mantener el control sobre la cuenta y evitar que cualquiera acceda a ella (que incluiría información sobre el historial de visionado de la cuenta), el Titular de la cuenta deberá mantener el control de todos los dispositivos compatibles con Netflix que se usen para acceder al servicio y no revelar a nadie ni la contraseña ni los detalles del Método de pago asociados a dicha cuenta. Eres responsable de actualizar y mantener la veracidad de la información que nos facilites acerca de tu cuenta. Podemos cancelar tu cuenta o bloquearla para protegerte a ti, a Netflix o a nuestros asociados de usurpación de identidad o de otra actividad fraudulenta.

En teoría, la cuenta de Netflix, el contenido y servicios que ofrecen a los suscriptores es únicamente para su uso personal, por lo tanto, no se deben compartir las contraseñas con personas que no vivan en el domicilio que se ha registrado en el contrato.

La plataforma agrega en el punto 5 que la contraseña no puede ser revelada a nadie y se reserva el derecho a cancelar o bloquear la cuenta en caso de faltar a alguno de los puntos mencionados.

En otras palabras, la cuenta sí puede ser compartida dentro de casa, con familiares que habiten en el mismo domicilio que el titular de la cuenta, probablemente de ahí surja la posibilidad de crear diferentes perfiles en una sola cuenta, pero al compartir la contraseña con amigos o familiares lejanos se estarían violando los términos de uso.