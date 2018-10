Netflix devora datos de todo el mundo; concentra el 15% de las conexiones a nivel global

Una nota de BBC, informó que según datos arrojados del "The Global Internet Phenomena Report" elaborado por Sandvine, una compañía canadiense especializada en conexiones de banda ancha, Netflix figura en las primeras posiciones de todos los rankings de datos a nivel global.

"Su gran volumen de datos lo convierte en el sitio líder para ver videos", afirman investigadores.

La plataforma reúne el 40% de todo el tráfico que se descarga en Estados Unidos, su principal comprador.

YouTube, le pisa los talones a Netflix con 11,4% del tráfico global

7 series que han sido clave en el enorme éxito de Netflix

House of Cards, Orange Is The New Black, 13 Reasons Why, Stranger Things, The Crown, Narcos y Grace and Frankie, estas series impulsaron a Netflix pues han sido las mas rentadas, en sus primeros días, la plataforma de contenidos en línea era usada por los suscriptores para ver episodios de series, como Breaking Bad, que no habían visto cuando se estrenaron.

Pero con el paso del tiempo, comenzaron a hacer contenido propio, el cual fue un éxito total.