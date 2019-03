NASA contempla utilizar cohetes privados para su misión a la Luna

La NASA dio a conocer que su siguiente misión a la Luna podría usar cohetes comerciales. En una audiencia con el Senado de Estados Unidos, el administrador de la NASA, Jim Bridenstine, señaló que ha contemplado la posibilidad de usar alternativas comerciales al SLS (Space Launch System) su megacohete con el que piensa realizar la misión Orion a la Luna en 2020.

Todo parece indicar que los retrasos en la puesta en marcha del SLS han causado ajustes a la misión lunar. El pronóstico inicial declaraba que el megacohete se encontraría disponible a finales de 2016, no obstante, los costos han aumentado en miles de millones de dólares y la NASA no desea perder más tiempo.

La agencia espacial estadounidense podría sujetarse de los servicios de SpaceX o de la United Launch Alliance**, una compañía conjunta conformada por Lockheed Martin Space Systems y Boeing Defense. La empresa de Jeff Bezos, Blue Origin, también podría generar competencia por un espacio, después de haber lanzado su cohete New Sheppard dos meses atrás.

Cualquiera de ellos trasladaría la cápsula Orion en su primer vuelo a la Luna por espacio de seis días. La misión que lleva por nombre EM-1, está programada para junio de 2020. La NASA posee las intenciones de mandar la cápsula sin tripulantes en un primer viaje. Si las cosas salen según lo planeado, dos años después se mandará a los primeros astronautas en la misión EM-2.

La declaración de Bridenstine al Congreso ha abierto la posibilidad de utilizar cohetes comerciales, no obstante, no es un hecho consumado. La NASA tendrá unas semanas para deliberar si realizar la misión con un proveedor privado es la mejor opción, algo que no parece descabellado si tenemos en cuenta el trabajo que ha llevado a cabo SpaceX en sus recientes lanzamientos.