Murió Avicii, a los 28 años, videos 360 y música electrónica, su legado

El músico Avicii, innovó en la tecnología de los vídeos 360 y música electrónica, ahora es su legado tras su muerte repentina.

Nos remontamos al año de 2015, el DJ de origen sueco Tim Berglund, mundialmente conocido como Avicii, lanazaba su vídeo con tecnología 360 en conjunto con Kurt Schneider, desarrollaron el vídeo "Waiting for love".

Su propuesta musical le permitió ser invitado a la boda real de Carlos Felipe de Suecia y Sofía Hellqvist.

avicii

Su legado musical:

True, lanzado el 13 de septiembre de 2013 llegó a vender más de un millón de unidades en Estados Unidos, 300.000 en Reino Unido y casi 100.000 en México. Dos sencillos se popularizaron de este disco: Wake me Up! y You make me.

Wake me Up! (con Aloe Blacc), ha sido descrita como un antes y después en la música electrónica, mezclando EDM, música folk y country. Fue un éxito masivo a nivel internacional y se mantuvo en el primer lugar de popularidad en decenas de países por semanas

Stories fue publicado el 2 de octubre de 2015. Waiting for Love, Pure Grinding, For a Better Day y Broken Arrowsson los cuatro singles del álbum.

En agosto de 2017 Bergling lanzó un EP con seis canciones llamado, simplemente, Avīci (01). En una entrevista aseguró:

El enfoque es conseguir un tercer disco que logre una mezcla entre las canciones del primer álbum y el segundo.

Este EP, de acuerdo al propio músico, sería la primera de tres partes que luego aparecerían en el tercer álbum. Fue el último lanzamiento de Avicii antes de su repentina muerte.

Avicii: True Stories, su documental donde narra los motivos de su retiro.