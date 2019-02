Microsoft pide a usuarios que dejen de usar internet Explorer

Internet Explorer es ese servidor que normalmente usan los usuarios de Windows para descargar otro servidor. Con el tiempo su existencia se ha convertido en casi algo obsoleto, sin embargo aún hay muchas personas que lo usan como navegador predeterminado, sobre todo empresas debido a que el navegador desactualizado admite aplicaciones web heredadas.

es por ello que en una entrada en su blog oficial, Microsoft solicitó a sus usuarios dejar de usar su navegador debido a que Internet Explorer está acumulando a las empresas una tonelada de “deuda técnica”. El arquitecto senior de ciberseguridad de Microsoft, Chris Jackson, dijo que continuar utilizando las organizaciones están creando costos adicionales en la línea al seleccionar la solución más fácil y conveniente ahora en lugar del enfoque que es mejor para el largo plazo.

“Internet Explorer es una solución de compatibilidad. No estamos admitiendo nuevos estándares web y, si bien muchos sitios funcionan bien, los desarrolladores en general no están probando para Internet Explorer en estos días. Están probando en los navegadores modernos. Entonces, si continuamos con nuestro enfoque anterior, terminaría en un escenario en el que, al optimizar las cosas que tiene, terminará no pudiendo usar nuevas aplicaciones a medida que salen. A medida que surgen nuevas aplicaciones con mayor frecuencia, queremos ayudarlo a evitar tener que perder una porción cada vez más grande de la web”, escribió Jackson en un texto titulado Los peligros de usar Internet Explorer como su navegador predeterminado.