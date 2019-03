Microsoft integrará Xbox Live para juegos de iOS y Android

El pasado febrero, Microsoft hizo la confirmación de que estaba trabajando en una solución para que los desarrolladores incorporaran Xbox Live en juegos de otras plataformas, con especial atención en dispositivos móviles y la Switch. Actualmente los de Redmond han sacado Game Stack, el kit de desarrollo de software (SDK) que hará posible esa incorporación.

Apoyado de lo anterior, juegos de iOS y Android podrán añadir soporte para Xbox Live, consiguiendo así incorporar multitud de características como los logros, el Gamerscore, estadísticas del jugador, lista de amigos, clubes y ajustes relacionados con la configuración familiar. Varias de estas novedades ya se encontraban presentes en la versión móvil de Minecraft, un título publicado por la misma Microsoft.

Cabe destacar que, de momento, el SDK no se encontrará disponible para la consola de Nintendo. No obstante, la empresa promete que continúa trabajando en ello para tenerlo listo muy pronto. El responsable de videojuegos en la nube de Microsoft, Kareem Choudhry, señaló al portal The Verge que la meta de Microsoft es "unir a los 2 mil millones de jugadores en el mundo".

No eliminó la idea de lanzar sus herramientas en la PlayStation 4, pero es poco posible que pase porque la decisión final estaría en el control de Sony. La compañía japonesa cuenta con PlayStation Network como principal rival de Xbox Live. Acerca de este tema también platicó Choudhry, destacando el esfuerzo de la compañía por poseer un enfoque inclusivo con otras plataformas:

"Si nos han observado en los últimos años, hemos adoptado un enfoque muy inclusivo. Phil Spencer ha sido muy proactivo en temas como el juego cruzado, la progresión cruzada y las redes de jugadores, y estamos dispuestos a asociarnos con la industria tanto como sea posible".

Game Stack aparece como una de las alternativas más atractivas en el mercado. Los desarrolladores pueden utilizar la tecnología de Azure para generar servidores de juego en línea, chat de voz y otros servicios populares actualmente. Lo más seguro es que en los siguientes meses empezaremos a observar los primeros videojuegos móviles que aprovechan esta incorporación.